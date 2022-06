Ukrainske styrker skyter MLRS-raketter i Donbas 7. juni. Nå skal Norge sende artilleri til Ukraina.

Jonas Gahr Støre på Nato-toppmøtet: Norge bidrar med langtrekkende artilleri til Ukraina

Under Nato-toppmøtet i Madrid uttrykket statsminister Jonas Gahr Støre uttrykket lettelse over at Sverige og Finland nå kan bli Nato-medlemmer. Han slapp også nyheten om at Norge bidrar med langrekkende artilleri til Ukraina.

Silje Kathrine Sviggum

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er ventet at Natos ledere senere onsdag vil vedta å invitere Sverige og Finland inn i alliansen. Det skjer etter at Tyrkia tirsdag kveld inngikk en avtale med de to landene og gikk med på å godta at de blir med i Nato.

Videre sa Støre at han kommer til å starte dagen med å lytte til den ukrainske presidenten og at Norge bidrar med å styrke Ukraina militært:

– Norge fortsette med det vi har gjort siden februar: Å bistå Ukraina. I et samarbeid med Storbritannia bidrar Norge til at Ukraina får tilgang til mer langtrekkende artilleri, sa Støre.

– Høyt etterspurt

I en pressemelding understreker forsvarsministeren at Norge vil fortsette sin støtte:

– Vi må fortsette vår støtte til Ukraina slik at de kan fortsette sin kamp for frihet og selvstendighet. Det trengs mer våpen, og dette er et en høyt etterspurt kapasitet for Ukraina som vi ikke hadde fått til uten et tett samarbeid med Storbritannia, uttaler forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Norges MLRS-våpen står på lager, og donasjonen er vurdert å være forsvarlig i forhold til egen beredskap. I første rekke vil det bli donert tre vogner.

Donerer granater

– Dette er et våpen som har rekkevidde og presisjon, og som derfor er et betydelig bidrag, sier Gram.

– Våre skyts krever omfattende oppgradering derfor har vi blitt enige med britene om at de mottar norske skyts slik at de kan sende noen av sine til Ukraina. Dette er et eksempel på godt samarbeid mellom allierte, sier forsvarsministeren.

Regjeringen har videre besluttet å donere 5000 granater til Ukraina. Disse kommer i tillegg til de 5000 granatene som allerede er gitt.

– Det er essensielt å sørge for at Ukraina har ammunisjon til de våpensystemer som allerede er levert, sier Gram.

Se video: Derfor bekymrer Kina Nato