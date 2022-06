BLE HEDRET: Joseph Santana og Michael Paredes ble minnet i hjembyen El Monte tidligere i uken.

To politimenn drept på jobb - kritikk mot statsadvokaten

LOS ANGELES (VG) To politimenn ble drept i Los Angeles. En mann ute på prøve, som døde i hendelsen, er mistenkt.

De første meldingene tirsdag gikk ut på at to politbetjenter var drept i en skuddveksling etter at de rykket ut til meldinger om en mulig knivstikking ved et motell.

Andrew Meyer, drapsetterforsker ved Sheriffkontoret i Los Angeles har forklart at politibetjentene konfronterte den mistenkte inne på motellrommet hvorpå skuddutveksling skjedde. Den mistenkte løp ut og det ble utvekslet flere skudd.

De to politibetjentene Michael Paredes og Joseph Santana ble kjørt til sykehus, men livet stod ikke til å redde.

HOLDER VAKT: Politi holder fortsatt vakt ved hjemmet til en av de drepte politimennene mandag.

– Det er med tungt hjerte at El Monte by og El Monte politidistrikt bekrefter at Michael Paredes og Joseph Santana har gått bort, het det i en pressemelding etter drapene.

Begge to hadde vokst opp i El Monte, øst for sentrum av Los Angeles og hadde sterke bånd til byen.

Den mistenkte gjerningsmannen døde også på stedet hvor skuddløsningen skjedde. Han ble identifisert som Justin Flores, og var ifølge ABC ute på prøve for besittelse av skyteåpen.

To andre siktelser ble frafalt da Flores ble dømt, skriver NBC.

FÅR KRITIKK: Statsadvokat George Gascon i Los Angeles County.

Han ble arrestert i 2021 for besittelse av våpen og narkotika. Statsadvokat George Gascon uttalte i forrige uke at Flores ikke hadde noen voldsdommer fra tidligere.

– Tok sitt eget liv

Det ble først rapportert at det ble utvekslet skudd mellom den mistenkte og politbetjentene.

Nå har rettsmedisinerens konklusjon kommet. Den viser at den mistenkte tok sitt eget liv.

Statsadvokat George Gascon får nå kraftig kritikk for at Flores fikk en avtale som gjorde at han slapp fengselsstraff i 2021.

Han hadde også flere dommer fra 2008 og frem til nå, blant annet råkjøring og besittelse av metamfetamin.

DREPT PÅ JOBB: Michael Paredes og Joseph Santana ble skutt på jobb i El Monte-politiet forrige uke.

Den ene politimannens mor, Olga Santana, sier ifølge ABC at det er Gascons «sinnsyke politikk» som gjorde at en pistolmann fikk gå fri og fikk mulighet til å drepe hennes sønn.

– Jeg skylder på Gascon for drapet på min sønn og hans partner, sa hun på en pressekonferanse fredag.

Andre statsadvokat Jon Hatami, som kjemper for å avsette Gascón, har også kritisert avtalen Flores fikk som han mener er en følge av Gascons politikk.

– Da Gascon implementerte sine retningslinje brydde seg ikke om tidligere voldelig historie, loven, fakta eller folks sikkerhet. Han eksluderte alle prikker på rullebladet. Hans unnskyldninger nå er rett og slett ikke sanne, sier han.

– George Gascon - denne personen var voldelig! Han skulle aldri vært ute, skriver Hatami på Twitter.

Flores var ifølge LA Times dømt for innbrudd i 2011, et lovbrudd som i USA er klassifsert som en såkalt «strike», som fører til at man blir dømt strengere for neste lovbrudd.

Påtaleansvarlig i den saken, Larry Holcomb, fikk imidlertid beskjed om å sette til side dette «strike»-systemet, og dermed ikke kunne gi Flores en strengere straff for våpenbesittelse. Ifølge Holcomb var dette på grunn av et nytt direktiv utstedt fra Gascón.