Senator Chuck Grassley varsler at det blir avstemning om Brett Kavanaugh mandag om ikke Christine Blasey Ford går med på å stille i en høring uten forhåndsbetingelser. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Overgreps-anklaget høyesteretts-kandidat kan stemmes over mandag

UTENRIKS 2018-09-22T01:35:23Z

Justiskomiteen i Senatet i USA vil stemme over Brett Kavanaughs plass i høyesterett mandag, om ikke kvinnen som beskylder ham for overgrep stiller til høring uten betingelser.

Martha Holmes

NTB

Publisert: 22.09.18 03:35

Lederen for komiteen, senator Chuck Grassley, ga Christine Blasey Ford en frist til fredag kveld klokka 22 lokal tid til å godta å stille opp i en høring mandag uten forhåndsbetingelser.

– Vi er ikke villig til å gå med på dine urimelige krav, skriver Grassley i et brev til Ford, som har anklaget Kavanaugh for et grovt seksuelt overgrep mens de var tenåringer.

Stiller krav til høring

Ford, som har stått frem med overgreps-anklager mot Trumps kandidat til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett, har sagt at hun ikke vil forklare seg før saken er etterforsket. Donald Trump har på sin side sagt at han ikke ser noen grunn til at FBI skal granske Kavanaugh.

Ford sa tidligere i uka at hun er villig til å gå med på å stille i en høring torsdag, men hun krever å få komme med sitt vitnemål etter Kavanaugh, og vil bare at senatorene i komiteen skal få stille spørsmål.

Alle de elleve republikanerne i komiteen er menn, og de har ønsket at en utenforstående kvinnelig jurist skal stille spørsmål til Ford, vel vitende om at det kan gi et dårlig inntrykk på kvinnelige velgere hvis det bare er eldre hvite menn som forsøker å skape tvil om det Ford sier hun har gjennomgått.

Har avvist å innkalle vitner

Komitéleder Grassley avviste også å innkalle andre vitner til høringen. Ford ønsket at Mark Judge, som hun sier var sammen med Kavanaugh på festen og i soverommet der det angivelige overgrepet skjedde, også skulle vitne i høringen.

Det Ford hevder at skjedde, er at Kavanaugh og en venn dro henne inn på et soverom i et hus hvor noen ungdommer var samlet tidlig på 1980-tallet.

Begge guttene var ifølge henne ravende fulle. Hun hevder den ene så på mens Kavanaugh holdt henne fast i en seng, klådde på henne utenpå klærne, gned kroppen sin inntil hennes og på klosset vis forsøkte å kle av henne.

Ford sier hun prøvde å hyle, men at Kavanaugh holdt hånden sin for munnen hennes. Ford forteller videre at hun klarte å komme seg unna da en venn av Kavanaugh kastet seg over alle tre.

Kavanaugh har avvist overgrepsanklagene.