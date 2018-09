PÅGREPET: Politi ved åstedet der en kvinne ble funnet drept i Laredo i Texas. Foto: Danny Zaragoza/The Laredo Morning Times via AP

Grensevakt er mistenkt seriemorder - siktes for fire drap og en kidnapping i Texas

UTENRIKS 2018-09-16T02:06:58Z

Grensevakten Juan David Ortiz (35) siktes lørdag for drap på fire prostituerte og for kidnapping av en femte person.

Publisert: 16.09.18 04:06 Oppdatert: 16.09.18 04:49

Ortiz ble arrestert på parkeringsplassen utenfor et hotell i Laredo i Texas lørdag morgen. Pågripelsen kom etter at en kvinne han forsøkte å bortføre fredag klarte å rømme. Han flyktet fra politiet og gjemte seg i en bil på parkeringsplassen.

Sheriff i Webb County, Martin Cuellar, holdt lørdag ettermiddag pressekonferanse. Etter å ha kondolert familiene til ofrene, sa han:

– Vi har pågrepet en mistenkt ved navn Juan David Ortiz, 35 år, som har jobbet for U.S. Border Patrol i ti år. (...) Senere i dag vil han bli formelt siktet for drap og andre tiltalepunkter. Vi mener at innsatsen vår har sikret sterke bevis mot denne drapsmannen, sier han ifølge en oppdatering på Sheriffkontorets Facebookside .

Statsadvokat Isidro Alaniz kaller Ortiz en seriemorder, og sier de er i gang med å undersøke motivet for drapene. Det de vet er at alle ofrene skal ha jobbet som prostituerte.

– Han så etter en bestemt type ofre. Mistenkte jaktet på ofrene sine, sier Alaniz ifølge CNN .

Myndighetene har foreløpig ikke villet fortelle hvordan personene ble drept, annet enn at fremgangsmåten på drapene har likhetstrekk. Statsadvokaten sier Ortiz siktes for fire tilfeller av drap og ett tilfelle av grov frihetsberøvelse og overfall med et dødelig våpen.

De siste to ukene er det funnet tre døde kvinner og en mann. En talsperson for sheriff-kontoret, Eduardo Chapa, sier de ikke utelukker at de kan finne flere ofre.

Kvinnen som rømte fredag ga en detaljert beskrivelse av den mistenkte, inkludert hva slags tatoveringer han hadde, oppgir statsadvokaten.

En talsperson for U.S. Customs and Border Protection bekreftet at Ortiz har en stilling som «supervisory agent», men henviser alle andre spørsmål til myndigheten i Webb County og sikkerhetsdepartementet i Texas.

Til CNN sier talsperson Andrew Meehan at de samarbeider med politi og påtalemyndigheter.