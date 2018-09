ENGASJERT: Unni Björnefors (t.v.) er født og vokst opp i Norge, men har bodd og arbeidet i Sverige størstedelen av sitt voksne liv. Nå stiller hun som kandidat for Sverigedemokraterna. Ved siden av seg har hun sin voksne datter, Susanna Andersen, Sofie Lödahl og Eibor Tilberg. Foto: Krister Sørbø

– Hvis Sverigedemokraterna ikke blir hørt, flytter jeg til Norge

STOCKHOLM (VG) Norsk-svenske Unni Björnefors (67) stiller som SD-kandidat til landstinget i Stockholm. Om partiet hennes ikke får innflytelse etter valget, går det ikke lenger an å bo i Sverige, mener hun.

– Jeg har bodd og jobbet i Sverige siden jeg var 23–24 år gammel. Jeg har sett hvordan utviklingen har gått, og det blir bare verre og verre, sier den norskfødte 66-åringen som VG møter på Sverigedemokratenes siste torgmøte på Riddarholmskajen i Stockholm sentrum .

– Jeg er født i Lofoten, vokst opp i Telemark og gått på videregående skole i Oslo. Jeg og min voksne datter og mitt barnebarn har snakket om å reise tilbake til Norge om ikke dette valget går Sverigedemokratenes vei og noe endres i dette landet, sier Unni Björnefors til VG.

– Det går rett og slett ikke lenger dette her. Stockholm er ikke lenger noe sted å vokse opp i, mener hun.

Som mange andre Sverigedemokrater er hun opptatt av landets utfordringer knyttet til innvandring og integrering, men det som fikk henne til å bli politisk aktiv var helsevesenet, hvor hun selv jobbet gjennom 45 år som sykepleier.

– Som vanlig ansatt har man ikke noen makt til å si ifra om ting som er galt, mener hun.

Stiller til valg

Blant annet mener hun at svenskkunnskapene er for dårlige hos mange som begynner å arbeide i det svenske helsevesenet, og de siste årene syns hun at hun brukte mer tid som svensklærer enn sykepleier. Generelle arbeidsvilkår for de ansatte i omsorgsyrker er også noe hun er engasjert i, i tillegg til pensjonsspørsmål.

– Nettopp derfor er det mange jenter på min alder som nå går inn i Sverigedemokraterna, sier hun og viser frem en valgseddel for landstingsvalget i Stockholm.

På niende plass står navnet hennes oppført. Hun er også nummer 39 på listen for Sverigedemokraterna i kommunalvalget i Stockholm.

Kritisk til SVT

Måten Sverigedemokraterna er blitt utfryst av de andre etablerte partiene i Sverige på, har hun ingenting til overs for.

Hun er også sterkt kritisk til at SVT gikk ut og tok avstand fra Jimmie Åkessons uttalelse under den siste partilederdebatten fredag kveld:

– Hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb? Jo, fordi de ikke er svenske. De passer ikke inn i Sverige, og da er det klart det er vanskelig å få jobb, sa Åkesson.

Utspillet vakte sterke reaksjoner – ikke bare fra de andre partilederne, men også fra rikskringkasteren selv.

– Nå må vi bli hørt

Etter debatten valgte SVT, som er et statlig fjernsynsselskap, å gå ut og ta avstand fra SD-lederens utspill på direkten:

– Vi skal begynne med å si at Jimmie Åkessons uttalelse her i innledningen var grovt generaliserende, og at SVT tar avstand fra det, sa programleder Martina Nord.

– Det er helt fryktelig og merkelig at SVT kan gå inn på den måten og kritisere en debattdeltager for sine meninger. Og dette kaller de demokrati! Nei, demokrati finnes nok ikke lenger i Sverige. Dette var hundre prosent utidig, mener Björnefors.

– Dette er det siste valget vi kan bruke til å si ifra. Hvis vi ikke blir hørt, flytter jeg tilbake til Norge.