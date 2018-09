I SKJUL: En syrisk barn sitter i midlertidig bomberom i landsbyen al-Habit sør i provinsen. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Øyeblikk av glede i Syrias Idlib: Føler seg trygge – for nå

Den umiddelbare faren for masseangrep er over for nå, i Syrias siste opprørskontrollerte provins. Innbyggere VG snakker med har senket skuldrene, men frykten for fremtiden er altoppslukende.

– Folk her er glade for avtalen, noen føler at drømmen om fred endelig har blitt oppfylt, sier mobiloperatøren Abd Jamalo til VG over tekstmeldinger fra hans hjem i Idlib-provinsen nordvest i Syria .

Russlands president Vladimir Putin og hans tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan ble mandag enige om å etablere en demilitarisert sone i Idlib-provinsen, som skal patruljeres av russiske og tyrkiske styrker.

Den 15–20 kilometer brede sonen skal innen 15. oktober etter planen opprettes langs fronten mellom syriske regjeringsstyrker og opprørere. Avtalen støttes av president Bashar al-Assad og hans regime, skriver NTB.

Dermed er det store slaget syrere og verdenssamfunnet har ventet på og fryktet, foreløpig satt på vent.

– Mer komfortabel nå

VG snakket med Jamalo før avtalen ble inngått. Da var tonen en helt annen. Han fortalte om hvordan flere landsbyer ble bombet med tønnebomber sluppet syriske militærstyrker. Han fortalte om hvordan folk holdt seg inne, helst under bakken.

– Det siste jeg kan gjøre for at mine barn skal leve i fred, er å ta til våpen hvis jeg må, sa han i forrige uke.

Han bor i landsbyen Binnish, som ligger rundt 40 kilometer unna den planlagte demilitariserte sonen.

– Stoler du på tyrkiske og russiske myndigheter?

– Vi er i hvert fall mye mer avslappet og komfortable nå. Jeg stoler på tyrkerne, men absolutt ikke på Russland, sier han.

En liste av frykt

En annen innbygger VG har snakket med de siste ukene er Shafeek fra Idlib by. Han ønsker av sikkerhetshensyn ikke sitt fulle navn publisert.

– Mennesker er mer avslappet nå som det ser ut til at bakkekrigen ikke er umiddelbar. Folk har begynt å gå tilbake til sine vanlige liv etter en periode med mye frykt. Frykten rammet dagliglivet. Det betyr ikke at folk nå er fornøyde, for konflikten er der fortsatt, sier han.

Innbyggerne i Idlib ser på det som den best mulig løsningen, forteller han, fordi Russland støtter Assads styrker.

– Folk her er fornøyde med at tyrkerne har klart å forhandle frem en foreløpig avtale for å stoppe offensiven, sier han.

Før avtalen ble inngått, listet Shafeek opp med egne ord hva folk frykter i Idlib:

Det mest skremmende for innbyggerne er et forventet massivt luftangrep utført av både Russland og den syriske regjeringen mot byer, landsbyer som tar liv et stort antall sivile.

Folk frykter også at grensen mot Tyrkia skal bli stengt, så mennesker på flukt ikke vil komme seg unna angrepet i tide.

Det er også en frykt over at verdens stater, Sikkerhetsrådet og de internasjonale stormaktene vil gi opp å hjelpe de sivile, som i dag ikke har noe å forsvare seg med.

Opprørere ønsker ikke avtalen

Fotografen Omar Haj Kadour, som jobber for nyhetsbyrået AFP i Idlib, sier at avtalen har gjort at frykten og smerten folk har som følge av bombingen, nå har roet seg. Likevel er faren for ytterligere krig alltid tilstedeværende.

– Men hverken jeg eller de fleste innbyggerne her stoler på Russland, sier han.

En avtale med mye håp til tross: Det er minst en stor utfordring som forblir uløst.

Flere jihadistgrupper nekter å gå med på planen om å opprette en demilitarisert sone.

Blant opprørsgruppene som avviser planen, er Ansar al-Tawheed og Ansar al-Allah, som begge inngår i Hayat Tahrir al-Sham-koalisjonen som av mange regnes som al-Qaidas forlengede arm i Syria.

Hvordan man skal få de ytterliggående islamistene til å forlate sonen, er uklart. Hayat Tahrir al-Sham anslås å ha 10.000 krigere i Idlib og kontrollerer i dag rundt 60 prosent av provinsen.

Tyrkia løper en risiko

Analytikeren Sam Heller i tankesmia International Crisis Group tviler også på om avtalen er liv laget.

– Avtalen innebærer i seg selv risiko, og Tyrkia løper den største risikoen. Tyrkia har lovet i stor grad å avvæpne opprørerne i den demilitariserte sonen og tømme den for jihadister, men det er ingenting som tyder på at jihadistene vil gå med på dette, sier Heller ifølge NTB.

FNs generalsekretær António Guterres gleder seg over Idlib-avtalen. Han ber alle parter i konflikten om å rette seg etter avtalen og sørge for at humanitærhjelp raskt og effektivt når fram til sivilbefolkningen i provinsen.

– Generalsekretæren understreker viktigheten av raskt å gå løs på de underliggende årsakene til denne konflikten og få i stand en varig politisk løsning i tråd med Sikkerhetsrådets resolusjon 2254, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric.