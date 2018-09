SIKTET: Arrestasjonsbildene av Grant William Robicheaux og Cerissa Laura Riley. Foto: HO / Orange County District Attorney /AFP

Reality-TV-kirurg siktet for å ha dopet ned og voldtatt kvinner

UTENRIKS 2018-09-19T02:51:09Z

Legen Grant Robicheaux og hans kjæreste er siktet for voldtekt av to kvinner, og myndigheten frykter at det kan være mange flere ofre.

Publisert: 19.09.18 04:51

Statsadvokaten i Orange County holdt tirsdag en pressekonferanse der de ba flere mulige ofre om å stå fram. De hevder at Grant William Robicheaux (38) og Cerissa Laura Riley (31) samarbeidet om å dope ned og begå seksuelle overgrep mot kvinner.

– Vi mener de mistenkte brukte sitt gode utseende og sjarm til å avvæpne sine potensielle ofre, sier statsadvokat Tony Raukaucas på pressekonferansen som er publisert i sin helhet .

Grunnen til at myndighetene mistenker at det kan være flere ofre, er angivelig «tusenvis» av bilder og videoer på kirurgens mobil som skal vise kvinner som fremstår så ruset eller beruset at de ikke er i stand til å reagere eller nærmest bevisstløse. Den ene av de påstått voldtatte kvinnene figurerer på en video. Raukaucas sier det dreier seg om «hundrevis, trolig over tusen» videoer av kvinner.

Robicheaux blir omtalt som «en velkjent ortopedisk kirurg og reality-stjerne» fra Newport. Han var med på den nå kansellerte TV-serien «Online Dating Rituals of the American Male» i 2014.

Kirurgen og Riley ble arrestert 12. september, og er nå løslatt mot en kausjon på 100.000 dollar. Deres advokat sier til Los Angeles Times at de to avviser alle anklager om seksuell aktivitet uten samtykke.

Statsadvokaten sier at de mistenkte skal ha filmet flere av de påståtte overgrepene.

Begge er siktet for flere lovbrudd, blant annet voldtekt ved hjelp av narkotika, overfall med den intensjon å voldta og flere tilfeller av besittelse av narkotiske stoffer. Robicheaux er også siktet for to tilfeller av besittelse av ulovlig våpen.