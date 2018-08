Mann med skimaske siktet for å dekke seg til

En 49 år gammel mann som forrige uke gikk rundt i byen Haderslev i Sønderjylland med skimaske, bar overkropp og en pinne, er nå siktet.

Det opplyser politiet, ifølge den danske avisen Jyllands-Posten.

Mannen kan vente seg en bot for å ha brutt tildekkingsforbudet – ofte kalt nikab-forbudet – som trådte i kraft i Danmark 1. august.

Danmark er dermed det fjerde europeiske landet etter Frankrike, Belgia og Østerrike, som forbyr all bruk av nikab og burka på offentlig plass.

Forbudet, som ble vedtatt i mai med et solid flertall i det danske Folketinget, gjelder all tildekking av ansiktet.

Blir du dømt én gang, får du 1000 danske kroner i bot. Blir du tatt fire ganger, stiger boten til 10.000 kroner.

– Det dreier seg ikke om en med nikab, men om en 49-årig mann som forrige uke gikk i Haderslev by med skimaske, bar overkropp og en pinne, skriver politiet i Sydjylland på Twitter.

Meldingen kom etter at mediene hadde skrevet at det var snakk om en person med nikab.

Det var det altså ikke.

– Han fortalte patruljen at han trente på balanse, skriver politiet.

Danske politikere har ikke lagt skjul på at tildekkingsforbudet er vedtatt i et forsøk på å hindre muslimske kvinner i å gå med burka og nikab. Men siden det ikke er lov å forskjellsbehandle på grunn av religion er det formulert som et generelt forbud mot å dekke til ansiktet på offentlige steder, skriver Jyllands-Posten.

Unntatt er tildekning som tjener aktverdige formål – som lue når det er kaldt.