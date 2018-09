Florence treffer USAs østkyst : – Tiden renner ut

* Andrew (1992): Forårsaket store skader på Bahamas, det sørlige Florida og Louisiana. Det finnes ingen sikre målinger av de høyeste vindhastighetene fordi vindmålerne ble blåst i stykker.

* Katrina (2005): Den mest ødeleggende orkanen i amerikansk historie. Store områder ble oversvømt. Minst 1.200 mennesker omkom, hovedsakelig i New Orleans, der 75 prosent av byen sto under vann.

* Sandy (2012): Forårsaket store skader langs kysten av USA, samt på Cuba og i Haiti. Minst 110 mennesker døde i USA, og 59 i Karibia. Bare i New York forårsaket orkanen skader for 42 milliarder dollar, rundt 350 milliarder kroner.

* Orkansesongen 2017 brakte med seg flere ekstreme uvær. I august tok Harvey livet av minst 70 mennesker sør i USA. Orkanen Irma, en av de sterkeste som noen gang er registrert i Atlanterhavet, raserte øyer i Karibia før den tok over 70 liv i Florida. Orkanen Maria forårsaket store ødeleggelser på Puerto Rico, hvor det anslås at nærmere 3.000 mennesker døde under og i kjølvannet av uværet.

(Kilde: TT)