KNUSTE ALL MOTSTAND: USAs president Donald Trump fortalte nok en gang om alle de politiske motstanderne han har feid av banen på vei til makten. Her blir han hyllet av tilhengerne i Montana før han går på talerstolen.

Trump om New York Times-kronikken: De burde publisere navnet på forfatteren

UTENRIKS 2018-09-07T02:52:25Z

Foran 10.000 elleville tilhengere gikk USAs president nok en gang i strupen på mediene han mener unnlater å skrive om suksessbølgen landet rir på etter at han tok over.

Etter en tøff uke fikk Donald Trump kjenne på varmen fra sine egne på et velgermøte i Montana.

Til tonene av Lee Greenwoods «God Bless the U.S.A.» kom USAs president ut på scenen i Rimrock Auto Arena i Billings like etter klokken 03.00 norsk tid.

Da musikken stoppet ropte publikum «USA, USA, USA, USA, USA».

Trump tok mikrofonen, og sa til Montana:

«This is going to be a lot of fun».

I Det hvite hus har det vært alt annet enn morsomt denne uken:

4. september: Deler av innholdet i boken til tidligere Washington Post-journalist Bob Woodward blir publisert. Her hevdes det at flere av Donald Trumps medarbeidere har kalt ham «idiot» og «kunnskapsløs».

5. september: I en oppsiktsvekkende kronikk med anonym forfatter beskriver en ansatt i Det hvite hus «en stille motstandsbevegelse» som jobber mot Donald Trump innad i hans egen administrasjon. Trump selv kaller det «forræderi».

6. september: Høringen av Brett Kavanaugh, presidentens kontroversielle dommerkandidat til høyesterett , fortsetter på overtid. Høringen har utviklet seg til den reneste parodi med kaos, sinne, arrestasjoner, avbrytelser og uhøfligheter.

Her kan du se hva Donald Trump sa om New York Times tidligere i uken:

En av årsakene til at Trump var i Montana torsdag kveld var at han skulle gi støtte til Republikanernes kandidat til mellomvalget i november, senator Matt Rosendale.

Til stor jubel fra publikum kunne Rosendale fortelle publikum at våpenorganisasjonen NRA har valgt å støtte hans kandidatur. Og da han høynet med at Trump skulle få all støtte til å gjøre USA til et enda tryggere sted sto jubelen i taket:

«BUILD THAT WALL, BUILD THAT WALL, BUILD THAT WALL BUILD THAT WALL», skrek innbyggerne i Montana, staten som nesten ligger så langt unna den meksikanske grensen en amerikansk stat kan ligge.

Du kan se hele velgermøtet her:

Da USAs president tok mikrofonen igjen gjentok at han tror Nord-Korea kommer til å fullføre atomnedrustningen de ble enige om tidligere i sommer.

Han henviste til gårsdagens nyhet fra det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået der det ble opplyst at landets leder Kim Jung-il fortsatt hadde planer om å kvitte seg med atomvåpnene sine.

– Han liker meg, jeg liker ham. Han sa det kommer til å skje i de ti årene Trump sitter ved makten, sa Trump. (Trump kan maks sitte som president i USA i åtte år, red.anm.)