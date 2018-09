ROSER EGEN INNSATS: Trump mener jobben han gjorde på Puerto Rico i etterkant av orkanen Maria er en av «de beste jobbene han noensinne har gjort». Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Trump ut mot Puerto Rico-kritikk: Mener Demokratene står bak rapport om dødstall

Donald Trump tar seg selv i forsvar etter orkaninnsats-kritikken. Han mener demokratene står bak rapporteringen om de høye dødstallene, og at han ikke kan klandres ettersom dødstallene var lave da han forlot øya.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Donald Trump tirsdag skrøt av sin egen orkan-innsats på øygruppen Puerto Rico . Han kalte arbeidet en «suksess». En rapport viser derimot noe helt annet.

Forskere fra George Washington University har kommet frem til at 2975 mennesker døde i Puerto Rico som en konsekvens av orkanen Maria i de seks månedene etter at den rammet.

Trump omtaler imidlertid hjelpearbeidet som en av de «beste jobbene som noen gang er blitt gjort», noe som fikk San Juans ordfører til å lange ut i VG om presidenten onsdag .

– President Trumps avskyelige kommentarer om Puerto Rico gjør bare den forferdelige situasjonen enda verre. Trump viser en avskyelig selvopptatthet. Han eller hans administrasjon var ikke i stand til å hjelpe Puerto Rico. I stedet får vi en parade av selvskryt, sa Carmen Yulin Cruz til VG.

Trump: Hendte etter mitt besøk

I en Twitter-melding torsdag slår han tilbake mot kritikerne og hevder han ikke kan klandres for dødsfallene ettersom de skjedde lenge etter hans besøk.

– 3000 mennesker døde ikke i de to orkanene som rammet Puerto Rico. Da jeg dro fra øya, ETTER at orkanen hadde truffet, hadde de mellom seks og 18 dødsfall. Etter som tiden gikk økte det ikke mye. Men så, lang tid etter, startet de å rapportere store nummer, som 3000, skriver Trump på Twitter.

I neste Twitter-melding beskylder han demokratene for å stå bak rapporteringen av dødsfallene, og mener det er gjort for å stille ham i et dårlig lys, «samtidig som han jobbet suksessfullt med å samle inn millioner av dollar for gjenoppbygge Puerto Rico».

– Hvis en person døde av en eller annen årsak, som for eksempel høy alder, bare legg de til lista. Dårlig politikk, skriver han, før han avslutter med en kjærlighetserklæring til øygruppen.

Bønnfalt presidenten om hjelp

Ordfører Carmen Yulin Cruz gikk gjentatte ganger ut og bønnfalt presidenten om mer hjelp i etterkant av orkanen . Øya var uten både vann, elektrisitet, diesel og telenett, og satt igjen med omfattende skader for i alt 90 milliarder dollar.

Det hersket lenge strid om hvor mange mennesker som døde som følge av orkanen Maria, men på en pressekonferanse i august kunngjorde guvernør Ricky Rosselló at dødstallet skulle økes til 2.975.

– Selv om det er et anslag, er det vitenskapelig basert, føyde han til.

Forskere har sett på hvor mange dødsfall som ble registrert i forbindelse med orkanen Maria fra september 2017 til februar 2018. Dermed fant de ut at antall dødsfall var 22 prosent høyere enn i samme periode i et gjennomsnittlig år, uten en dødbringende orkan, skriver NTB.

– Resultatet av vår epidemiologiske undersøkelse tyder på at orkanen Maria tragisk nok førte til et stort antall ekstra dødsfall over hele øya. Visse grupper, som de i områder med lav inntekt og de eldre, hadde den største risikoen, sa undersøkelsens leder, Carlos Santos-Burgoa, som er professor i internasjonal helse, i august.

En annen studie fra Harvard University tidligere i år anslo at rundt 4.600 mennesker ble registrert døde i de tre månedene etter uværet.

I oktober i fjor, en drøy måned etter at orkanen inntraff, gikk Trump ut på Twitter og truet øygruppen med hjelpearbeid-boikott .

– Elektrisiteten og infrastrukturen var en katastrofe før orkanene, skrev han.

Trump skrev også at hjelpeinnsatsen ikke kan fortsette i det uendelige, og at det snart var på tide at hjelpearbeiderne forlot øya, som tilhører amerikansk territorium.

Myndighetene på øya har i lang tid klaget på nødhjelpsinnsatsen fra føderale myndigheter, noe som har fått Trump til å refse øya for manglende takknemlighet.