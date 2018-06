TITUSENVIS AV DEMONSTRANTER: Store demonstrasjoner har lørdag funnet sted i alle delstatene i USA. Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Massive demonstrasjoner mot Trump

Publisert: 30.06.18 23:06

Hundretusener av demonstranter har lørdag samlet seg over hele USA for å protestere mot separasjoner av immigrantfamilier.

Ifølge BBC var det planlagt flere enn 630 demonstrasjoner mot Trump-administrasjonens nulltoleranse for ulovlig grensekrysning, og separasjoner av familier. 2000 barn skal fortsatt være separert fra familiene sine.

Store demonstrasjoner fant sted i Washington DC, New York og mange andre byer. Hashtaggen «families belong together», på norsk «familier hører sammen», ble brukt over hele landet.

I New York ropte demonstrantene blant annet «Flyktninger er velkomne her», ifølge BBC.

Ifølge CBS News deltar tusenvis av demonstranter i flere av USAs storbyer. President Donald Trump foreløpig ikke kommentert demonstrasjonene.









1 av 3 DEMONSTRASJONER: Utenfor Det hvite hus. Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Omfattende kritikk

Etter omfattende kritikk fra menneskerettighetsgrupper, religiøse grupper og politiske meningsfeller og -motstandere, endret Trump-administrasjonen praksisen.

– Jeg likte ikke synet eller følelsen av familier som ble separert. Dette er et problem som har pågått i mange år, i for mange administrasjoner, hevder han.

Bakgrunnen for demonstrasjonene er Trump-administrasjonens tøffe innvandringspolitikk. Nulltoleransen for ulovlig grensekryssing , som ble innført i mai, innebar at foreldre som krysset grensen med barn, ble satt i varetekt.

Barna ble deretter regnet som enslige, og dermed satt i interneringsleirer for mindreårige. Bilder og lydopptak fra leirene har ført til kraftige reaksjoner.

Amerikanske grensemyndigheter opplyste at 2342 barn var blitt skilt fra sine foreldre på grensen mot Mexico mellom 5. mai og 9. juni, ifølge Reuters .