Canadas statsminister Justin Trudeau har vært i hardt vær denne uken etter anklager om tafsing på en musikkfestival i 2000. Foto: AP

Trudeau avviser anklager om trakassering

NTB

Publisert: 06.07.18 02:40

Den canadiske statsministeren Justin Trudeau avviser anklagene om at han skal ha tafset på en kvinnelig journalist på en musikkfestival i 2000.

– Jeg føler ikke at jeg gjorde noe upassende, men jeg respekterer at noen andre kan ha opplevd det annerledes, sa Trudeau i møte med pressen torsdag.

Uttalelsen kommer etter at en artikkel i avisen Creston Valley Advance fra 2000, hvor hendelsen blir omtalt, dukket opp i mediene igjen for noen dager siden.

Statsministeren, som var 28 år og ikke politisk aktiv på den tiden, skal ha unnskyldt til kvinnen, og er i saken sitert på at han «ikke ville vært så frempå om han visste at hun var reporter».

På spørsmål fra pressen torsdag, om Trudeau vil sette i gang en etterforskning av hendelsen som følge av at partiet hans har nulltoleranse for seksuell trakassering, svarte han at det er mer enn én side av saken.

– Ofte kan en mann oppleve en interaksjon som velment eller ikke upassende, mens en kvinne, spesielt i en profesjonell sammenheng, kan oppleve det annerledes. Det må vi respektere, sa Trudeau.