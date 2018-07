SEREMONI: Æresvakter fra militæret og munker ledet an da kisten til den tidligere marinejegeren Saman Kunan, ble fraktet til flystripen på Mae Fah Luang internasjonale flyplass. Kunan omkom under redningsarbeidet i grotten Tham Luang Nang Non i natt norsk tid. Foto: RUNGROJ YONGRIT / EPA

Dykkeren Saman Kunan (38) omkom i grotten

Publisert: 06.07.18 10:01 Oppdatert: 06.07.18 11:19

MAE SAI (VG) Den tidligere marinejegeren Saman Kunan døde i grotten fredag. Hans tidligere kolleger sier de vil fullføre redningsoppdraget for ham.

Den tidligere marinejegeren Saman Kunan (38) omkom natt til fredag etter å ha levert forsyninger til fotballaget som sitter fast i grotten Tham Luang Nang Non helt nord i Thailand.

Saman Kunan var ansvarlig for å plassere ut oksygentanker i grottegangene. Da han var på vei tilbake ut av grotten, gikk han tom for luft og mistet bevisstheten.

Det skal ha skjedd i «kammer tre», som ifølge The Guardian ligger 1,5 kilometer inne i grotten.

En dykkerkollega utførte hjerte- og lungeredning på stedet, men det kunne ikke redde ham, melder den thailandske marinen.

– Det er trist å måtte meddele at en tidligere marinejeger som frivillig deltok i redningsarbeidet, døde omkring klokken 02.00 i natt, sa talsmannen for marinen, Passakorn Boonyaluck.

– Vi skal få barna hjem

The Guardian har publisert en video av Saman Kunan hvor han venter på å gå om bord i flyet på flyplassen Suvanahabhumi i Bangkok. Her forteller han at skal dra til Chiang Rai for å delta i redningsaksjonen.

– Jeg er sammen med leger fra marinen og dykkere fra «Sea World», som har donert mye dykkerutstyr. Ser dere i kveld. Vi skal få barna hjem, sier Kunan i videoen.

«Dyktig og talentfull»

Kunan begynte å jobbe på Suvarnabhumi flyplass i 2006, men skal ha holdt tett kontakt med sine tidligere kolleger i marinen. Han var fra regionen Roi Et, som ligger nordøst for hovedstaden Bangkok.

Han blir av sin tidligere arbeidsplass beskrevet som «dyktig og talentfull (..) og en triatlonatlet.»

Den thailandske marinen skriver at han frem til siste stund var aktiv i marinen, og at det siste han gjorde i livet var å delta i det svært krevende dykkeroppdraget i grotten.

«Hvil i fred», skriver Thai Navy Seal på Facebook.

De lover å gjennomføre oppdraget, slik som Kunan hadde ønsket.

Oksygennivået faller

Det skal være plassert ut oksygenflasker flere steder langs den fire kilometer lange og svært farefulle grottegangen inn til guttene.

The Guardian får bekreftet at oksygennivået faller i området der guttene oppholder seg. Det var 21 prosent. Nå bekrefter redningsledelsen at det er nede i 15 prosent.

For redningsledelsen er det kritisk å få til en sikker lufttilførsel. I verste fall må guttene bli i grotten til regntiden er over, noe som kan bety måneder. Da vil vannet trekke seg tilbake i grotten.

Risikofylt

Alle alternativer utforskes fremdeles, ettersom dykkerveien har vist seg svært risikofylt.

– Det er en mengde ting som kan gå galt. Det er viktig å få en oversikt og ro i den gruppen som skal reddes. Det virker som det er det, men den mentale biten ved en sånn operasjon, for dem som skal reddes spesielt, er formidabel, sier grottedykker og redningsekspert Ronny Arnesen til VG.