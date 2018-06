BLE OVERVÅKET: F.v. Tidligere mafiaboss Francis «Cadillac Frank» Salemme, hans parter Stephen «The Rifleman» Flemmi, sønnen Francis Salemme Jr. og Luigi Manocchio på et bilde tatt av FBI i 1993. Foto: Statsadvokaten i Boston via Reuters

Mafiaboss dømt til livstid for drap i 1993

Publisert: 23.06.18 03:47 Oppdatert: 23.06.18 03:58

UTENRIKS 2018-06-23T01:47:07Z

Francis «Cadillac Frank» Salemme drepte nattklubbeieren Steven DiSarro for 25 år siden. Nå er han dømt etter vitnemål fra sin mangeårige partner.

I rettssalen i Boston i den amerikanske delstaten Massachusetts ble også kompanjongen Paul Weadick (63) dømt til livstid da juryen kom med sin endelige beslutning fredag, skriver Boston Globe .

Drapsdommen setter en endelig strek for mysteriet som har rystet familien til fembarnsfaren Steven DiSarro (43) siden han forsvant sporløst i 1993. Først for to år siden ble levningene hans funnet begravet bak en gammel vindmølle i delstaten Rhode Island.

– Dagens fellende dom avslutter et langt og mørkt kapittel i byen historie, sier statsadvokat Andrew Lelling.

På tidspunktet for drapet var den nå dømte mafiabossen Francis «Cadillac Frank» Salemme på toppen av sin kriminelle karriere. Som mafiabossen for Patriarca-familien i New England, styrte han Bostons kriminelle underverden, ved siden av James «Whitey» Bulger, som soner en livstidsdom. Bulger ble ble spilt av Johnny Depp i filmen «Black Mass » fra 2015.

Les mer: Var FBIs mest ettersøkte mann

Påtalemyndighetens kronvitne i saken var mafiabossens mangeårige partner Stephen «The Rifleman» Flemmi (84), skriver Boston Globe. I retten fortalte han at han 10. mai 1993 ble vitne til et drap da han kom på besøk hjemme hos mafiabossen:

I retten fortalte han at mafiabossen sto og så på da den sistnevntes avdøde sønn kvelte nattklubbeieren, mens partneren holdt ham i føttene. Han hevdet videre at han selv forlot åstedet raskt, fordi han var bekymret for at nattklubbeieren ble overvåket av myndighetene.

Bekymringen skal heller ikke ha vært helt ubegrunnet. Påtalemyndigheten mener nemlig at 43-åringen ble drept fordi mafiabossen fryktet at han skulle samarbeidet med myndighetene – og fortelle om hva som foregikk i den kriminelle underverdenen.

Her hjemme: Pågripelse i 20 år gammel drapsgåte - lensmann hylles

Mafiabossen har lenge vært mistenkt i saken, men først da levningene til nattklubbeieren ble funnet begravet på Rhode Island for to år siden, ble han pågrepet av politiet.

Salemmes advokat Steven Boozang har beskrevet stjernevitnet Stephen Flemmi, som selv sitter i fengsel for ti drap, som en sosiopat. Advokaten mener han har funnet på historien for å få en eventuell reduksjon av sin egen straff.

Boozang hevdet også i retten at hans klient for lenge siden har tilstått åtte drap, men at han konsekvent har nektet for drapet han nå er dømt for.

Fikk du med deg? Kvinne (96) tilsto 65 år gammelt drapsmysterium

Familien til Steven DiSarro var på plass da dommen ble lest opp, og takket juryen for en rettferdig dom. I en uttalelse som ble lest opp, viste de blant annet til at de i 25 år har levd i uvisshet om hva som skjedde med deres far, bror, onkel og ektemann.

– Svarene var gjemt dypt inne i en mørk og ofte voldelig underverden, som vi heldigvis aldri hadde tilgang til. Selvsagt har det vært rykter, spekulasjoner og meninger gjennom årene. Men det som ble glemt, er mannen som en gang levde, og familien og livet han bygget.