MOTPOLER: Disse tre kvinnene fra tre svært ulike bydeler i Istanbul representerer hvert sitt Tyrkia. F.v.: Emine Kurtis (35) i Fatih, Hande Altayli (47) i Nisantasi og Özlem Halisdemir (40) i Gazi. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Valglokalene har åpnet: Så splittet er Tyrkia

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 24.06.18 07:29 Oppdatert: 24.06.18 07:45

UTENRIKS 2018-06-24T05:29:40Z

ISTANBUL (VG) Det er en svært polarisert tyrkisk befolkning som går til valg på søndag. Møt de tre mest stereotype velgerne.

Søndag morgen klokken 07 åpnet valglokalene i det 780.000 kvadratkilometer store landet.

Med sine 80 millioner innbyggere er Tyrkia et lappeteppe av sterke meninger og ulike levesett. Landet er splittet om alt fra president Recep Tayyip Erdogan , religion, kurderspørsmålet til kuppforsøket . Én halvdel synes Tyrkia er på rett spor, den andre spår en snarlig undergang. På søndagens president- og parlamentsvalg vil Tyrkias ulikheter avgjøre alt.

Valget i Tyrkia Tyrkia avholder kombinert presidentvalg og parlamentsvalg 24. juni .

Det er seks presidentkandidater . Dersom ingen får over 50 prosent av stemmene, vil de to med flest stemmer gå videre til en andre valgrunde 8. juli.

Regjeringspartiet AKP har dannet allianse med nasjonalistene MHP med Erdogan som felles presidentkandidat.

Tre av opposisjonspartiene (CHP, Iyi Parti, Saadet Partisi) har samlet seg i en motallianse, med hver sine presidentkandidater. Prokurdiske HDP stiller alene.

Partiene må over sperregrensen på ti prosent for å få plass i parlamentet (600 seter).

VG har besøkt tre bydeler i Istanbul som er kjent for sin politiske tilknytning. Her har vi møtt tre personer som representerer hver sin store velgerskare i Tyrkia. Spørsmålene de blir stilt er de samme, men svarene er helt motsatt.

Den konservative









1 av 3 ELSKER ERDOGAN: Emine Kurtis ønsker at Tyrkias president skal få mange flere år ved makten. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Emine Kurtis (35)

Bor i den konservative arbeiderklassebydelen Fatih

Gift, hjemmeværende med tre småbarn

Stemmer på Recep Tayyip Erdogan (64) og Rettferdighets- og Utviklingspartiet (AKP); et konservativt sentrum-høyre parti

1. Hva er den politiske saken som er viktigst for deg i dette valget?

– Jeg overlater min skjebne til han som styrer landet vårt og stoler på at han vet hva som er best for oss alle. Han har gitt oss undersjøiske broer, sykehus og veier. CHP styrte da jeg var barn. Da sto jeg i sykehuskø med bronkitt og vi måtte hente vann i plastdunker, som i India.

2. President Erdogan har sittet ved makten i 15 år. Er det for lenge?

– Nei. Han har mer å utrette. Jeg er redd for hva som vil skje den dagen vi ikke lenger har Erdogan.

3. Hvilken rolle bør religion spille i samfunnet?

– Det burde forbli som det er. Selv om vi har en konservativ regjering, kan alle leve slik de vil.

4. Bør tyrkiske kurdere få flere rettigheter?

– Jeg som tyrkisk borger har ingen flere fordeler enn kurderne. Vi deler samme sykehus og skoler. Hvilke rettigheter er det de mangler?

5. Er utrenskingene etter kuppforsøket rettferdige?

– Ja, og det er ikke blitt gjort nok ennå. De kaller Erdogan en diktator , men hadde han vært det, ville han ha massakrert i FETÖ (bevegelsen myndighetene mener sto bak kuppforsøket journ.anm.).

Den sekulære

Hande Altayli (47)

Bor i den sekulære overklassebydelen Nisantasi

Forfatter av bøker og TV-seriemanus

Gift, ett barn

Stemmer på Muharrem Ince (54) og Det Republikanske Folkepartiet (CHP); et sosialdemokratisk, sekulært parti dannet av landsfader Atatürk



1 av 2 BER OM RETTFERDIGHET: Hande Altayli vil at det største opposisjonspartiet CHP skal ta tilbake makten etter 15 år med Erdogan og AKP. Ingeborg Huse Amundsen/VG

1. Hva er den politiske saken som er viktigst for deg i dette valget?

– En rettferdig president. Det eneste jeg ber om, er rettferdighet.

2. President Erdogan har sittet ved makten i 15 år. Er det for lenge?

– Ja. Altfor lenge. I et land uten rettferdighet føles ett år som fem år, og han har sittet i 15.

3. Hvilken rolle bør religion spille i samfunnet?

– Religion er religion, politikk er politikk. De to bør holdes atskilt. Den tyrkiske regjeringen bruker religion som et politisk verktøy.

4. Bør tyrkiske kurdere få flere rettigheter?

– Alle mennesker i Tyrkia burde få like rettigheter; tyrkere, kurdere, armenere, alevier, kvinner, menn, barn, dyr. Men kurderne har selvsagt flere problemer enn oss knyttet til etnisitet.

5. Er utrenskingene etter kuppforsøket rettferdige?

– Nei, overhodet ikke. Regjeringen har sparket dem den ikke likte og beholdt dem den liker. Jeg stoler ikke på domstolene, for det finnes ingen rettferdighet igjen i Tyrkia.

Den venstreradikale



1 av 2 OPPRØR: Özlem Halisdemir bor i Gazi, en bydel som er kjent for opprør og sammenstøt med myndighetene. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Özlem Halisdemir (40)

Bor i den multietniske, urolige bydelen Gazi

Kaféeier

Alevi (religiøs minoritet i Tyrkia) og sosialist

Singel

Stemmer på Selahattin Demirtas (45) og Folkets Demokratiske Parti (HDP); et prokurdisk, venstreorientert parti

1. Hva er den politiske saken som er viktigst for deg i dette valget?

– Kvinnerettigheter. Den autoritære styremåten og unntakstilstanden i Tyrkia rammer kvinner og barn hardest.

2. President Erdogan har sittet ved makten i 15 år. Er det for lenge?

– Ja, altfor lenge. Landet har nådd bunnen med ham.

3. Hvilken rolle bør religion spille i samfunnet?

– Det brukes altfor mye religion i tyrkisk politikk. Det er en måte å lure folk på. Religion undertrykker kvinner, og det gjennomføres massakre i dens navn. Jeg mener at religion bør forbys og ødelegges, siden den bare fører til tilbakegang og rasisme.

4. Bør tyrkiske kurdere få flere rettigheter?

– Alle mennesker bør få like rettigheter, også kurdere i Tyrkia. I dag er kurderne undertrykt.

5. Er utrenskingene etter kuppforsøket rettferdige?

– Nei. Det er ingenting rettferdig i dette landet. Alle anklages for å være medlem av FETÖ og AKP gir bare jobber til sine sympatisører. Slik har Erdogan drept vitenskapen, kunsten og sivilsamfunnet.