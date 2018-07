REDDET: Tolv gutter i alderen 11–16 år har vært fanget i en grotte i Thailand siden forrige lørdag. Nå er de funnet i live. Foto: Tham Luang Rescue Operation Center / TT NYHETSBYRÅN

Savnet fotballag funnet i live i Thailand

Publisert: 02.07.18 17:49 Oppdatert: 02.07.18 18:53

UTENRIKS 2018-07-02T15:49:20Z

De tolv guttene som har vært savnet i en grotte i ni døgn, er alle funnet i live.

For ni dager siden forsvant de tolv guttene sammen med treneren i Tham Luang Nang Non-grotten i Chiang Rai-provinsen i Thailand. Nå er de funnet, opplyser en guvernør til BBC .

– Samtlige 13 er i sikkerhet, opplyser den regionale guvernøren Narongsak Osottanakorn til BBC mandag etter leteaksjonen i Tham Luang-grottene i Chiang Rai-provinsen.

Det er ifølge AP en pågående redningsaksjon for å få de savnede ut fra grotten. På grunn av stigende vannmengder må grotten dreneres. Inntil videre sendes helsepersonell i dykkerutstyr inn for å ta seg av guttene, og for å vurdere tilstanden deres.

– Vi vil til ta vare på dem inntil vi vet at de er friske nok til at vi kan få dem ut fra grotten, sier Osottanakorn.

Ble fanget av styrtregn

Det var forrige lørdag ungdommene, i alderen 11-16 år, ble meldt savnet i Thailand sammen med sin 25 år gamle trener. De skulle utforske grottesystemet, men ble fanget inne i det 10 kilometer lange grottesystemet.

Sykler, sko og utstyr ble funnet utenfor hovedinngangen til Tham Luang-grottesystemet, og det er antatt at guttene ble fanget da styrtregn oversvømte inngangen etter at de hadde tatt seg inn dit.

Ifølge BBC har treneren tatt guttene med på flere endagsturer tidligere og besøkte samme grotte for to år tilbake.

Nyheten om at de er funnet i live, kom etter at dykkere meldte om fremskritt tidligere mandag. Redningsarbeiderne var da på vei mot et rom i grotten hvor de trodde fotballaget befant seg, skriver NTB.

Over 1.000 redningsarbeidere har jobbet med å ta seg innover i de oversvømte grottegangene. Redningsmannskapene har kjempet en desperat kamp mot klokken, men myndighetene har hele tiden uttalt håp om å finne guttene i live.

Rommet har kallenavnet Pattaya Beach fordi det inneholder en del sand og ligger i en forhøyet del av grotten.

Hovedtrener Nopparat Kantawon var ikke med på turen, men sier til media at han tror guttene, som drømmer om å bli profesjonelle fotballspillere, vil holde sammen, skriver BBC.

Thailands innenriksminister Anupong Paochinda sa torsdag at de jobbet døgnet rundt med å redde guttene.

– Vi gjør alt vi kan for å finne barna. Vi jobber 24 timer i døgnet og kommer ikke til å stanse, men vi kjemper mot klokka, sa Paochinda til lokale medier da.

Redningsmannskapene har blant annet tatt i bruk droner og en ubemannet miniubåt i forsøket på å lokalisere guttene.