Avgjorde da likekjønnet ekteskap ble lovlig i USA: Nå trekker Anthony Kennedy seg som høyesterettsdommer

Publisert: 27.06.18 21:15

Den amerikanske høyesterettsdommeren Anthony M. Kennedy går av. Dermed får Donald Trump utnevne nok en dommer til Høyesterett.

Flere amerikanske medier melder onsdag kveld at Kennedy har varslet at han går av med pensjon. Dermed kan det være duket for en langvarig kamp om hvilken retning den mektige domstolen skal ta fremover.

Moderat konservative Anthony Kennedys stemme har vært avgjørende i mange saker der Høyesterett har vært splittet.

The New York Times beskriver Kennedy som Høyesteretts viktigste forkjemper for de homofiles rettigheter, og hans stemme avgjorde da Høyesterett bestemte at likekjønnede ekteskap er tillatt i alle landets delstater. Han har også stemt sammen med de liberale dommerne i saker som omhandler verdispørsmål som abort, rettigheter for svarte og dødsstraff.

Når Kennedy nå trekker seg tilbake, blir høyesterett delt mellom fire liberale dommere, utnevnt av demokratiske presidenter, og fire konservative dommere, utnevnt av republikanske presidenter.

President Donald Trump sier ifølge nyhetsbyrået AP at han «umiddelbart» starter jakten på Kennedys etterfølger.

Fakta om sammensetningen i USAs høyesterett De ni dommerne i USAs høyesterett sitter på livstid eller til de velger å trekke seg. * Anthony Kennedy (konservativ), fra California: Utnevnt av Ronald Reagan i 1987. Varslet 27. juni 2018 at han pensjonerer seg. Kennedy har ofte havnet på vippen og flere ganger fått kritikk fra konservativt hold for å stemme sammen med de liberale dommerne. * Clarence Thomas (konservativ), fra Georgia: Utnevnt av George H.W. Bush i 1991. * Høyesterettsjustitiarius John Roberts (konservativ), fra Maryland: Utnevnt av George W. Bush i 2005 * Samuel Alito (konservativ), fra New Jersey: Utnevnt av George W. Bush i 2006. * Neil Gorsuch (konservativ), fra Colorado. Utnevnt av Donald Trump i 2017. * Ruth Bader Ginsburg (liberal), fra New York: Utnevnt av Bill Clinton i 1993. * Stephen Breyer (liberal), fra Massachusetts: Utnevnt av Bill Clinton i 1994. * Sonia Sotomayor (liberal), fra New York: Utnevnt av president Barack Obama i 2009. * Elena Kagan (liberal), Massachusetts: Utnevnt av Obama i 2010. Kilde: NTB

Den nye utnevnelsen vil kunne skje raskt, ifølge amerikanske medier, og Senatet kan komme til å godkjenne en ny dommer allerede i løpet av august.

Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole, Hilde Restad, mener utviklingen er betydningsfull og at den vil mobilisere velgere både på høyre- og venstresiden.

– Dersom McConnell ikke får godkjent Kennedys erstatter før mellomvalget i november vil begge sider ha en veldig god grunn til å møte opp i valglokalene: å kontrollere Senatet, hvor dommeren skal godkjennes. Venstresiden har jo vært klar til kamp siden november 2016, men nå vil alle de kristenkonservative på høyresiden også har et incentiv til å møte opp, sier Restad til VG.

Republikanernes gruppeleder Mitch McConnell er i prinsippet flertallsleder i Sentatet som må godkjenne presidentens nominerte kandidat. Dersom det republikanske flertallet ryker i mellomvalget, vil prosessen bli vesentlig vanskeligere før Trump.

Kennedy, som er 81 år gammel, har vært høyesterettsdommer i 30 år. Han ble utnevnt av den republikanske presidenten Ronald Reagan.

I april i fjor ble Neil M. Gorsuch tatt i ed som høyesterettsdommer etter den 14 måneder lange dragkampen som fulgte Antonin Scalias dødsfall .

Merrick B. Garland ble opprinnelig nominert av president Barack Obama, men de republikanske senatorene satte seg på bakbeina og dermed ble det Donald Trump som fikk ta valget.