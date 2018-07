ORDKRIG: USAs president Donald Trump varmer opp til NATO-toppmøtet i Brussel med nok en kraftsalve mot europeiske allierte. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump med krass hilsen til allierte før avreise til Europa

Martha Holmes

NTB

Publisert: 10.07.18 15:11

2018-07-10

Kort tid før avreise til Brussel fører USAs president Donald Trump av en ny kraftsalve mot europeiske allierte, like etter at USA fikk en krass advarsel fra EU-topp Donald Tusk.

«Gjør meg klar til å dra til Europa. Første møte – NATO. USA bruker mange ganger mer enn noe annet land for å beskytte dem. Ikke rettferdig overfor amerikanske skattebetalere», skrev den amerikanske presidenten på Twitter tirsdag, kort tid før avreise til Brussel .

Han fortsetter:

– NATO-land må betale MER, USA må betale MINDRE. Veldig urettferdig!

Trump skal sammen med stats- og regjeringssjefene i NATO i toppmøte ved hovedkvarteret i Brussel onsdag og torsdag. Det er mye spenning knyttet opp mot møtet, etter at Trump i lang tid har rettet knallhard kritikk mot europeiske NATO-land for å bruke for lite penger på forsvar.

Tusk advarer USA

Det har vært strid mellom Europa og USA i flere saker den siste tiden, som USAs ekstratoll på import av stål og aluminium, som har vekket rasende protester og trusler om mottiltak fra allierte. Trump har svart med å si at EU er like ille som Kina – når det kommer til å stjele fra USA.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tidligere sagt til VG at hun tror Trumps straffetoller og bråket på G7-møtet vil prege NATO-toppmøtet som går av stabelen onsdag. Hun sa til VG at hun tror europeiske allierte vil «levere noen tydelige beskjeder» på toppmøtet.

Én tydelig beskjed har allerede blitt gitt tirsdag: Før toppmøtet møttes NATO-sjef Jens Stoltenberg og EU-toppene Donald Tusk og Jean-Claude Juncker i Brussel for å undertegnet en ny samarbeidsavtale mellom EU og Nato.

Samarbeidserklæringen mellom EU og NATO I erklæringen EU og NATO å fordype samarbeidet på flere områder. Den viktigste nysatsingen er en felles innsats for å rydde vekk flaskehalser som gjør det vanskelig å flytte militære styrker raskt over landegrensene i Europa. I tillegg vil EU og NATO fortsette samarbeidet for å stoppe innvandringen til Europa over Middelhavet og innenfor områder som hybrid og cyber. Samarbeidet mellom EU og NATO ble startet på NATOs toppmøte i Warszawa i 2016. Tradisjonelt har det vært lite direkte kontakt mellom EU og NATO, men i dag er EU og NATO i kontinuerlig kontakt med hverandre, og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg deltar jevnlig på møter i EU-regi. Kilde: NTB.

Etter signeringen kom Tusk ifølge Reuters med en tydelig advarsel til USAs president:

– Kjære USA, sett pris på deres allierte, dere har ikke så mange av dem tross alt, sa han ifølge nyhetsbyrået.

Pengestrid

Trump har siden forrige NATO-toppmøte i 2017 beskyldt andre NATO-land for å skylde USA store pengebeløp. Under forrige toppmøte kom det også sterke reaksjoner på at han unnlot å bekrefte at USA står ved forpliktelsene om kollektivt forsvar.

For to uker siden meldte VG melde at den amerikanske presidenten hadde sendt skarpe brev til regjeringssjefene i Norge og en minst 12 andre NATO-land med krav om større forsvarsbudsjetter.

Samtidig har sentralt plasserte kilder sagt til VG at Norge og flere andre NATO-allierte ikke vil ikke innfri krav fra USA om å skjerpe NATOs felles toprosentmål. Dermed er faren for en åpen konfrontasjon med Trump på NATO-toppmøtet stor.