DØMT TIL LIVSTID: I 2006 ble 16 år gamle Brendan Dassey arrestert for å ha drept fotografen Theresa Halbach. Året etter ble han dømt til livstid i fengsel. Foto: MORRY GASH / TT NYHETSBYRÅN

«Making a Murderer»-nevøen ber Høyesterett om å høre saken

Publisert: 21.06.18 05:30

Brendan Dassey, som soner en livstidsdom for drap i «Making a Murderer»-saken, ber nå om at Høyesterett ser på saken hans, i håp om en ny rettssak.

I 2006 ble Brendan Dassey (28), sammen med onkelen sin, dømt for voldtekt og drapet på fotografen Theresa Halbach (25).

Dassey, som var 16 år på tidspunktet drapet skjedde, innrømmet under avhør at han var med på å drepe Halbach. I ettertid trakk han imidlertid tilståelsen.

I 2016 ble drapsdommen opphevet av en lavere domstol, og dommeren beordret en løslatelse Dassey . Staten Wisconsin valgte da å anke saken for en full domstol – og Dassey tapte likevel kampen om løslatelse .

Kontroversiell tilståelse

Tilståelsen Dassey ga under avhørene har i ettertid blitt svært omdiskutert av ekspertene.

Dassey beskrives som en introvert, forsiktig gutt med IQ ned mot grensen til psykisk utviklingshemming. Advokatene hans mener tilståelsen aldri burde blitt brukt til å dømme ham.

Et av de viktigste argumentene deres er at han ble avhørt på en manipulerende måte, i mange timer, uten advokat til stede, og de mener han ble presset til en falsk tilståelse av etterforskerne.

De håper derfor nå at Høyesterett vil se på saken deres, i håp om å få en ny rettssak, skriver CBS .

Høyesterett avviser de aller fleste sakene de blir bedt om å se på, men Dasseys advokater håper at denne saken vil være annerledes.

I en melding til Høyesterett hevder påtalemyndigheten på sin side at etterforskerne hverken hadde truet eller gitt Dassey løfter under avhørene, og at de fortsatt mener tilståelsen er ekte.

Verdenskjent etter Netflix-serie

Drapet på Theresa Halbach har fått internasjonal oppmerksomhet etter dokumentarserien «Making a Murderer» .

Serien fokuserer på Dasseys onkel, Steven Avery, som sonet 18 år i fengsel etter å ha blitt uskyldig dømt for voldtekt. Etter at han ble frikjent som følge av DNA-bevis, saksøkte han staten for flere millioner dollar.

Bare to år senere ble han arrestert for drapet på Halbach, som sist ble sett da hun fotograferte en bil på Averys eiendom. Både Averys og Halbachs blod ble funnet i bilen hennes, og benrester av Halbach ble funnet på en bålplass på eiendommen.

I forbindelse med dette ble Dassey avhørt – og etter hvert innrømmet han at han hadde vært med på å voldta og drepe Halbach.

Det var ingen fysiske bevis som knyttet Dassey til Halbachs død, og videoopptaket av tilståelsen hans ble sentral i rettssaken hvor han ble dømt til livstid.

Steven Avery har hele tiden hevdet at han er uskyldig.