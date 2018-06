KRITISERER: Nancy Pelosi, er på en pressekonferanse 18. juni. Foto: JOHN GASTALDO / REUTERS

Nancy Pelosi og rettighetsgruppe lite imponert over Trumps snuoperasjon

NTB

Publisert: 21.06.18 06:00

UTENRIKS 2018-06-21T04:00:49Z

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier Donald Trumps direktiv for migrantbarna erstatter kun «en form for barnemishandling med en annen».

Etter massiv kritikk har Trump gitt ordre om at ulovlige innvandrere ikke lenger skal fratas barna sine ved grensa til USA .

– Vi skal holde familiene samlet, sa Trump da han onsdag undertegnet et direktiv som angivelig avslutter den svært omstridte praksisen.

– Fortsatt tøffe

Presidenten gjorde det klart at han ikke har likt bildene av barn som er blitt tatt fra foreldrene sine med makt. Samtidig understreket han at den såkalte nulltoleransen overfor ulovlige innvandrere skal fortsette.

– Vi må fortsatt være tøffe, hvis ikke vil landet vårt bli oversvømt av mennesker, av kriminalitet, av alle ting vi ikke står for og ikke ønsker.

Med direktivet ønsker Trump trolig å etablere en praksis hvor ulovlige innvandrere kan interneres sammen med sine barn på ubestemt tid. I dag finnes en grense på 20 dager, og saken kommer sannsynligvis til å havne i rettsvesenet.

Også Republikanerne i Kongressen mener løsningen må være å sperre barn inne sammen med sine foreldre – om nødvendig over lengre tid.

Kritikk

Men Pelosi er lite imponert og anklager Trump for å «bruke små livredde barn» for å få Demokratene til å gå med på hans innvandringspolitikk.

– Presidentens direktiv forsøker å erstatte en form for barnemishandling med en annen, sier hun. Pelosi viser til at det nå legges til rette for at familier stenges inne på ubestemt tid under «fengselslignende forhold».

Også borgerrettighetsorganisasjonen ACLU kritiserer Trump-administrasjonen for å nå skulle internere barn «med ingen ende i sikte».

– Trumps ordre erstatter en krise med en annen. Barn hører ikke til i fengsler i det hele tatt, selv sammen med foreldrene, ikke under noen som helst omstendigheter, heter det fra organisasjonen.

Snuoperasjon

At Trump valgte å undertegne direktivet, tolkes som en dramatisk politisk snuoperasjon. Tidligere har han hevdet at det måtte gjøres vedtak i Kongressen for å endre behandlingen av migrantbarna.

Presidenten håper Kongressen vil gjennomføre endringer i USAs innvandringspolitikk som omfatter mye mer enn behandlingen av ulovlige innvandreres barn.

To forslag som skal behandles torsdag, omfatter blant annet finansiering av muren som Trump vil bygge langs grensa mot Mexico – i tillegg til migrantbarnas situasjon.

Barn i bur

Trump-regjeringen har den siste tiden fått massiv kritikk både av politiske motstandere og republikanske partifeller for å ta barn fra innvandrere som kommer ulovlig til USA.

Praksisen ble innført for noen måneder siden. Voksne innvandrere er blitt satt i varetekt, men i USA er det ikke lov å plassere barn i varetektsfengsel. Barn av ulovlige innvandrere er derfor blitt plassert i egne interneringssentre.

Om det finnes rutiner for å sikre at foreldre og barn senere gjenforenes, er høyst uklart.

Sterke bilder

Nyhetene i USA er de siste dagene blitt preget av bilder av gråtende barn som har klynget seg til foreldrene sine – og barn som er blitt plassert i bur.

Storbritannias statsminister Theresa May, regjeringen i Mexico, pave Frans og FN har sluttet seg til kritikerne av praksisen. Det har også Trumps kone Melania.

Hun har angivelig gitt ektemannen klar beskjed om at han måtte sørge for en endring i behandlingen av migrantbarna.