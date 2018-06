VALGDAG: VG besøker valglokalene i det konservative nabolaget Mamak i Ankara, der flere velgere stemmer på Erdogans parti AKP. Valglokalene stengte klokken 16 norsk tid. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Valgthriller i Tyrkia: Påstander om valgfusk

Publisert: 24.06.18

UTENRIKS 2018-06-24T14:18:18Z

ANKARA (VG) Det hagler med meldinger om mulig valgfusk og angrep på opposisjonen i Tyrkia. Valgobservatører skal ha blitt nektet å gjøre jobben sin.

Det avgjørende valget i Tyrkia har vært omdiskutert og kritisert både nasjonalt og internasjonalt lenge før valglokalene åpnet søndag morgen klokken åtte. Tyrkerne går til valg under unntakstilstand der titusener av regimekritiske sitter fengslet . Så fort skolene åpnet sine dører for de 56 millioner stemmeberettigede tyrkerne, begynte rapportene om mulig valgfusk å renne inn.

Valget i Tyrkia Tyrkia avholder kombinert presidentvalg og parlamentsvalg 24. juni .

Det er seks presidentkandidater . Dersom ingen får over 50 prosent av stemmene, vil de to med flest stemmer gå videre til en andre valgrunde 8. juli.

Regjeringspartiet AKP har dannet allianse med nasjonalistene MHP med Erdogan som felles presidentkandidat.

Tre av opposisjonspartiene (CHP, Iyi Parti, Saadet Partisi) har samlet seg i en motallianse, med hver sine presidentkandidater. Prokurdiske HDP stiller alene.

Partiene må over sperregrensen på ti prosent for å få plass i parlamentet (600 seter).

På sosiale medier verserer det bilder og videoer som skal vise juksing med stemmesedler og personer som avgir sin stemme på flere steder. Det er kommet flere meldinger om at medlemmer av regjeringspartiet AKP skal ha hindret opposisjonen i å være til stede i valglokalene, noe de har krav på. Dette skal ha rammet det sekulære CHP og det prokurdiske HDP ekstra hardt. Det blir dessuten meldt om strømbrudd i flere byer.











1 av 4 STEMMER: VG besøkte to skoler i to ulike nabolag i Ankara der velgerne avla sine stemmer søndag formiddag. Alle foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

De fleste av disse episodene stammer fra det urolige, kurderdominerte Sørøst-Tyrkia. I Suruc i Urfa-provinsen meldes det om vold og mulige dødsfall etter sammenstøt ved en skole (her er det ingen internasjonale valgobservatører til stede). Den tyrkiske valgkommisjonen YSK har kunngjort at den vil granske påstandene.

Mye står på spill

Søndag avgjøres landets videre skjebne: Dersom Recep Tayyip Erdogan (64) sittende, blir han Tyrkias mektigste president noensinne med utvidede fullmakter der han egenhending kan utstede lover.

Alt tyder på at det er duket for en valgthriller. Meningsmålingene i forkant av valget ga Erdogan alt fra 42 til 53 prosent av stemmene. Får han ikke over halvparten, må han møte i en tøff duell, trolig mot opposisjonens mest populære presidentkandidat, Muharrem Ince (54) fra CHP. Erdogans regjeringsparti AKP risikerer også å miste flertallet i parlamentet, dersom det prokurdiske partiet HDP kommer over sperregrensen .

Valgobservatører nektet adgang

Bård Hoksrud (Frp) er på plass i Ankara for å observere valget på vegne av Europarådets parlamentarikerforening. Han kan ikke kommentere sine funn overfor VG før delegasjonens endelig rapport foreligger mandag.

Hoksrud har ikke møtt noen hindre, men to internasjonale observatører (en svenske og en tysker) ble nektet innreise til Tyrkia. Og i Sørøst-Tyrkia har delegater fra den internasjonale organisasjonen OSSE blitt nektet å slippe inn i valglokalene.



1 av 2 OBSERVATØR: Bård Hoksrud (Frp) observerer valget i Tyrkia som utsendt observatør fra Europarådets parlamentarikerforening. Han krysser av på en sjekkliste over hva som må være på plass. Ingeborg Huse Amundsen/VG

– Jeg har observert 15–20 valg, og har aldri før opplevd at en OSSE-delegasjon er blitt nektet, sier Hoksrud.

– Du har blant annet observert valget i Russland. Hvordan vil du sammenligne det med Tyrkia?

– På begge steder sitter mange journalister fengslet, men her i Tyrkia er det flest. Og så er det rart at en av presidentkandidatene sitter fengslet. Det har jeg aldri vært borti før, svarer Hoksrud.

Valgobservatør til VG: – Har null tillit

Norsktyrkeren Baris Yacan, som er valgobservatør for CHP i kystbyen Izmir, bekrefter påstandene valgfusk overfor VG:

– Det ble tatt over 100 personer som forsøkte å stemme uten at de hadde valgkort. Det er regjeringspartiets representanter som kontrollerer valglistene, og det er ikke alltid vi får mulighet til å kontrollere dem, sier Yacan til VG.

Han sier også at observatører for opposisjonen ble forsøkt hindret da de ønsket å komme inn i valglokalet. Først én time etter at valget var i gang, fikk de slippe inn, forteller Yacan.

– Har du tillit til gjennomføringen av valget?

– Hvis det kun er regjeringspartiet som er til stede, så har jeg null tillit til dette. De forsøker å manipulere resultatet, men vi jobber for at det skal være demokratisk, sier Yacan.

AKP: Tyrkia er et lovlydig land

Da VG besøkte valglokalene i hovedstaden Ankara søndag morgen, så alt ut til å gå greit for seg.

– Jeg tror ikke det blir noe valgfusk. Tyrkia er et lovlydig land. Vi vil beskytte alle velgere, både AKP sine og opposisjonen, lovet Osman Engindalbasti (49), nestleder i lokallaget i AKP i det konservative nabolaget Mamak.

– Vi vil avsløre det dersom det blir valgfusk. Under dette valget er folk mer årvåkne, mener Korkut Erkan (68), valgobservatør for det islamistiske opposisjonspartiet Vatan Parti i det liberale nabolaget Cankaya.

Elsker Erdogan

Tyrkia er et svært splittet land der synet på Erdogan og blant annet religionens plass i samfunnet nærmest deler befolkningen i to.

– Jeg stemmer på AKP på grunn av religion. Da jeg var tenåring var det ulovlig å gå med hijab på skolen, men etter Erdogan er alle kvinner frie. AKP er et islamistisk parti, og derfor stemmer jeg på det, sier Serife Gümüssü (59) til VG etter å ha avgitt sin stemme ved en skole i Mamak.

Elsker Ince

Mevhibe Aktuna (66) i Cankaya er på den andre siden av samfunnet: Hun har stemt på CHP, det sekulære partiet landsfader Atatürk grunnla, hele livet.

– Det vil være katastrofalt dersom AKP og Erdogan vinner. De har allerede sittet i 15 år, og for hvert år har vi sunket lenger og lenger ned i et svart hull, sier Aktuna.

Hun er blitt nærmest forelsket i Muharrem Ince, CHPs fremadstormende presidentkandidat, kan hun fortelle VG.

– Jeg elsker Ince, og jeg er så lei av Erdogan. Ince har hatt en fantastisk kampanje, han er perfekt. Det viktigste for meg er å få demokrati og rettferdighet, noe vi ikke har i dag.