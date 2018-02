Porosjenko viste frem EU-flagg med kulehull fra Øst-Ukraina: – Ukraina er slagmarken for Europas verdier

GJENNOMHULLET: Ukrainas president Petro Porosjenko viste frem et EU-flagg med kulehull fra frontlinjen i Øst-Ukraina. – Ikke gå glipp av sjansen til å bygge en mer rettferdig orden i Europa ved å støtte oss. Ved å forsvare Ukraina, forsvarer dere også deres egen suverenitet, territoriale integritet og uavhengighet, sa han til de 500 globale lederne på sikkerhetskonferansen i München. Foto: Skjermdump fra Munich Security Conference

Publisert: 16.02.18 19:48

MÜNCHEN (VG) Ukrainas president Petro Porosjenko sier Russland fører en «hybrid verdenskrig» og oppfordrer Vesten til å øke presset på Moskva på grunn av landets ekspansjonisme i Ukraina.

Krigen i Øst- Ukraina og det anstrengte forholdet mellom Russland og Vesten er et av de heteste temaene når 500 globale ledere innen sikkerhets- og utenrikspolitikk er samlet i München denne helgen.

– I dag kan vi ikke gjøre annet enn å anerkjenne at den hybride krigen Russland fører gradvis er i ferd med å bli en fullt utviklet hybrid verdenskrig, sa Ukrainas president Petro Porosjenko fra talerstolen i München.

– Det er ingen grenser i Kreml med tanke på deres skjulte agenda. Det er ikke noe land som er så vant med Moskvas hybride taktikker som Ukraina. Derfor er min oppfordring til verden: Det er i vår felles interesse å stå imot Russlands forsøk på å bryte vår enhet og ødelegge våre demokratier, fortsatte han.

Gjennomhullet EU-flagg

Presidenten tok så frem et EU-flagg som var tydelig gjennomhullet, og viste det frem for salen.

– Dette EU-flagget har jeg tatt med meg til München fra frontlinjen i Donbass. Dette flagget viser at Donbass ikke bare handler om Ukraina. Dette flagget handler om alle oss som ønsker å leve i et fritt, sikkert og stabilt Europa, sa Porosjenko.

– Ukraina er slagmarken for Europas verdier, sa den ukrainske presidenten.

Han fortsatt med å si at sanksjonene fungerer:

– Den eneste beskjeden til Moskva i dag må være at prisen vil fortsette å øke inntil russiske styrker forlater Donbass og Krim-halvøya. Hvis noen fremdeles tror at sanksjonene er ineffektive, da skal vi styrke dem, sa Porosjenko.

Bekjempe «fake news»

Han kom også med en oppfordring til det internasjonale samfunnet om å forsvare sannheten, både internt og internasjonalt.

– Ved å styrke nasjonale lovverk og koordinere bedre mellom oss kan vi motvirke russisk propaganda og falske nyheter, sa Porosjenko.

Til slutt kom han med en appell til sine internasjonale partnere:

– Ikke gå glipp av sjansen til å bygge en mer rettferdig orden i Europa ved å støtte oss. Ved å forsvare Ukraina, forsvarer dere også deres egen suverenitet, territoriale integritet og uavhengighet.

– Altfor nær storkrig

– Jeg mener verden er kommet nærmere – altfor nær – randen av stor internasjonal konflikt, sa Wolfgang Ischinger da han holdt åpningstalen på den årlige sikkerhetskonferansen i München fredag ettermiddag.

– Vi har for mye ustabilitet, kriser og konflikter, sa den tyske diplomatveteranen, som har ledet konferansen siden 2008.

Han har i år samlet rundt 500 globale ledere innen sikkerhets- og utenrikspolitikk under samme tak på Hotel Bayerischer Hof i sentrum av den sørtyske storbyen. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær António Guterres er blant deltagerne, og begge satt på fremste rad under åpningstalen.

Møter på hotellrommene

Konferansen er blitt en viktig møteplass hvor mange av verdens mest betente konflikter diskuteres i en lang serie møter én til én og i mindre grupper inne på hotellrommene. I disse møtene må deltagerne bidra personlig, krever Ischinger.

– Varsellampene blinker rødt, sa han, og advarte mot å undervurdere farene verden står overfor.

I en rapport som ble lansert i forkant av den tre dager lange konferansen, trekker han frem spenningen mellom Washington og Pyongyang, det dårlige forholdet mellom NATO og Russland, den mulige oppløsningen av viktige internasjonale avtaler, samt den voksende nasjonalismen og illiberalismen, som en svekkelse av noen av kjerneprinsippene i den internasjonale orden.

Fredssamtaler

Ischinger sa i forrige uke at det skal holdes fredssamtaler på sidelinjen av sikkerhetskonferansen mellom Tyskland, Frankrike, Russland og Ukraina. Talsperson Maria Zakharova i russisk UD bekreftet i går at utenriksminister Lavrov vil møte sine motparter fra Ukraina, Tyskland og andre land under konferansen i München.

Den russiske utenriksministeren skal også møte NATO-sjef Jens Stoltenberg under oppholdet i München.

Forsiktige optimister

Både USAs spesialutsending for konflikten i Ukraina, Kurt Volker, og hans russiske motpart, Vladislav Surkov, var for noen uker siden forsiktige optimister etter de siste samtalene om mulighetene for en fredsbevarende FN-styrke for å få slutt på kampene, som har kostet mer enn 10.300 mennesker livet siden april 2014.

Tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, som for tiden er rådgiver for Ukrainas president Petro Porosjenko, er ventet å skulle presentere en rapport for Volker og andre ledere i München hvor han ber om en FN-styrke på 20.000 fredsbevarende soldater til det østlige Ukraina .

Da Porosjenko og Putin i går snakket sammen over telefon, skal de ha diskutert mulighetene for en fredsbevarende FN-styrke i Øst-Ukraina, i tillegg til Minsk-avtalene – de to våpenhvileavtalene som ikke er blitt overholdt.

Trump og Putin blir hjemme

Hverken Russland eller USA møter imidlertid opp med sine øverste ledere i München. President Vladimir Putin benyttet sin eneste opptreden på sikkerhetskonferansen – i 2007 – til å kritisere USA for det han karakteriserte som landets «farlige og destabiliserende rolle i verden».

Som sin stedfortreder har han sendt utenriksminister Sergeij Lavrov, som etter planen skal tale lørdag ettermiddag.

President Donald Trump er representert ved sin forsvarsminister Jim Mattis, USA nasjonale sikkerhetsrådgiver HR McMaster og CIA-direktør Mike Pompeo.