RØMTE FRA IS: Nashwan rømte fra hjembyen Mosul sammen med kona Zahra (24) og parets fire sønner. VG møtte dem i oktober 2016 i Al-Khazer flyktningleir rundt to mil fra Mosul. Foto: Harald Henden/VG

Ny Irak-rapport: Føler seg tryggere i flyktningleir enn i sine hjem

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 28.02.18 13:38

ISTANBUL (VG) Irakiske myndigheter tømmer flyktningleirene. Tusenvis av interne flyktninger i Irak tvinges hjem til livsfarlige forhold.

Krigen mot den såkalte Islamske staten (IS) er så godt som over i Irak . Gjennom årene med erobringer og kamper, er over to millioner irakere blitt flyktninger i sitt eget land. Men nå vil irakiske myndigheter sende dem hjem til der de kommer fra.

I november og desember ble 9000 irakere tvangsreturnert fra flyktningleirer i Anbar-provinsen vest i Irak. Flyktninger i hovedstaden Bagdad er også blitt beordret hjem, og anmodningen gjelder hele landet.

Én av fem utsatt for trusler

Irakerne som er drevet på flukt, vil ikke hjem:

84 prosent av internt fordrevne irakere føler seg tryggere i flyktningleiren enn i sine hjem, viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen gjennomført i flyktningleirer i Anbar.

Bare én prosent sier de faktisk har et hus å vende hjem til. Store boligområder står sønderknust tilbake etter krigen.

I undersøkelsen forteller én av fem at de er blitt utsatt for trusler og straff etter at de ble tvangsreturnert.

Flyktningene er redde for represalier og udetonerte bomber, kommer det frem av rapporten.

Anklages for å støtte IS

– Flere blir anklaget for å ha IS-koblinger når de kommer hjem, og blir angrepet. Noen ganger er det er resultat av gamle krangler, og når en person får IS-stempelet, er han uvelkommen i hele området, forteller Melany Markham, medierådgiver for Flyktninghjelpen, til VG på telefon fra Bagdad.

Markham sier at flere opplever å vende hjem til et plyndret hus, eller at noen andre rett og slett har overtatt hjemmet deres fordi de er IS-mistenkte av lokalsamfunnet. Hun kjenner til et eksempel der en hel storfamilie ble stengt ute i kulden fordi en for lengst avdød onkel hadde vært IS-medlem.

Vi er bekymret for at disse menneskene vil bli marginalisert og at de sekteriske spenningene vil øke. For å få varig fred i Irak, må de få en sjanse, mener Markham.

«Tragisk»

– Det er tragisk å tenke på at mennesker på flukt føler seg tryggere i leirer enn i sine egne hjem nå som konflikten er tilsynelatende over, sier Petr Kostohryz, Flyktninghjelpens landdirektør i Irak, i en pressemelding.

Rapporten er lagd i samarbeid med International Rescue Comittee (IRC) og Dansk Flygtningehjælp (DRC). Organisasjonene mener det er for tidlig å sende mange av de interne flyktningene hjem, og at områdene må sikres først. De ber irakiske myndigheter la flyktningene velge selv når de vil forlate leirene.

– De må få velge. Vi kan ikke sende dem tilbake til ingenting eller til utrygghet og usikkerhet, sier Markham i Bagdad.