ÅPNET ARKTIS: Her er gasstankeren «Eduard Toll» på vei gjennom Arktis midtvinters – for å hente gass fra nordlige Russland til Europa. Foto: TEEKAY

Historisk vinter-åpning av Polhavet

Publisert: 04.03.18 22:16

Nå åpner også Polhavet om vinteren: En gasstanker har gjort den historiske bragden å ta seg alene over Arktis midtvinters.

I snart 150 år har egyptiske Suez-kanalen vært sjøfartens snarvei mellom Asia og Europa. Nå er det klart for en Suez-konkurrent: Arktis. Og det ikke bare i sommersesongen!

I vinter ankom den splett nye gasstankeren «Eduard Toll» havnen Montoir i Frankrike, fylt med 172 000 kubikkmeter flytende naturgass. Den kom over Polhavet – gjennom isen – midtvinters, og tilbakelagt om lag halvparten så lang seilas som om den måtte seilt om Suez.

Det er det store kanadiske gasstankrederiet TeeKay som eier skipet i samarbeid med Kinas eneste gasstankrederi, det privateide China LNG. De har i alt seks skip av samme type på gang.

Isbryterbaug

Skipene er bygget ved Daewoo-verftet i Sør-Korea og skal være spesialdesignet for oppgaven: De er kraftig motorisert for å brøyte seg gjennom isen, og er utstyrt med både en solid isbryterbaug for å forsere inntil 2,1 meter tykk is. Og skipene har tilsvarende hekk – skipet kan også brøyte seg akterover om det trengs.

Ifølge skipsoversikten ShipVieaw forlot TeeKay-tankeren «Eduard Toll» Sør-Korea 13. desember, og satte straks kursen mot Arktis. Den passerte Beringsstredet julaften, og var i området nord for Yamalhalvøya i Russland 12. januar. Her ligger den russiske gassterminalen Sabetta.

Den russiske presidenten Vladimir Putin har fulgt utviklingen av den arktiske sjøruten tett, og var selv tilstede under den første lastingen fra gassterminalen Sabetta 8. desember ifjor.

Under sin tale til nasjonen torsdag uttalte han ifølge The Barents Observer at den nordlige sjøruten vil bli nøkkelen til utviklingen av russisk Arktis og regionene i øst.

– Innen 2025 vil trafikken her tidobles, sa Putin.

«Eduard Toll»s søsterskip «Christophe de Margerie» gjorde samme seilas sommerstid - i august ifjor, og ble dermed historisk. Den skal ha brukt vel seks døgn gjennom Nordøstpassasjen, som var ny rekord. «Eduard Toll» har brukt omlag tre uker.

Ifølge rederiets sider skal den ha klart å forsere inntil 1,8 meter tykk is med en fart av om lag fem knop.

Her har den så lastet gass: Skipet kan ta hele 172 000 kubikkmeter flytende gass – LNG – og fortsatte ferden vestover og sørover forbi Norge til den franske terminalen Montoir, som ligger ved munningen av Loire-elven ut mot Biscayabukten.

Her kan du se deler av Polhav-seilasen på hurtigfilm!

Kontrakt på 25 år

Informasjonsansvarlig Jonathan Anthony ved TeeKays gasstanker-administrasjon i Vancouver, Canada, sier til VG på e-post at rederiet har inngått en kontrakt på 25 år for gassfrakt fra Yamalhalvøya i Russland.

– Så vi har plenty av seilaser i løpet av de årene med våre seks LNG-skip, sier han.

Kjell Stokvik er leder for Centre for High North Logistics i Kirkenes, som arbeider med å fremme kunnskap om nordiske transportveier. Han mener at denne vinterseilingen er ett av flere signaler om en ny tid i nord:

– Dette betyr at seilingsvinduet kan utvides fra bare sommerhalvåret til kanskje 8–9 måneder. Noe av dette må ses på som testing. Disse båtene er spesialdesignet og kraftig motorisert for å klare isen, men økonomiske modeller viser at økonomien i seilasen gjerne svekkes når farten kommer under ti knop - i forhold til gå via Suez-kanalen.

Havforsker og polarekspert Lars Henrik Smedsrud ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret er ikke overrasket over at skipet har klart ferden gjennom isødet:

Tynnere is

– Vi har så langt denne vinteren lavere isutbredelse enn noen tidligere vinter som er registrert. Men husk at det sommertid har vært en råk fra Barentshavet og østover siden Nansens ferd østover på 1890-tallet. Og denne råken har bare blitt større og større.

– Men dette skjedde vinterstid?

– Ja, og det er begrenset hvor tykk isen rekker å få blitt på månedene fra slutten av september til januar. Jeg vil tro at maks istykkelse kan være fra en halv til en meter. Det høres ut som skipene er godt rustet til å klare dette, og at de antar at den bare blir tynnere med årene. Den tykkere flerårsisen finnes i dag hovedsakelig mellom Nordpolen og Grønland.