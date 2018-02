FN utsatte avstemning om Syria igjen - mens barna fortsetter å dø

Minst 32 sivile, blant dem seks barn, ble fredag drept i luftangrep mot den opprørskontrollerte enklaven Øst-Ghouta i Syria. Samtidig i New York: FN utsetter forhandlingene om å bli enige om et resolusjonsforslag om våpenhvile.

– 32 sivile ble drept fredag i luftangrep og artilleriild rettet mot flere områder i Øst-Ghouta, sier Rami Abdulrahman, leder for den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge SOHR ble fredagens angrep utført både av syriske regimestyrker og Russland .

FNs sikkerhetsråd har nå et svensk-kuwaitisk resolusjonsutkast om 30 dagers våpenhvile i Syria på bordet, etter flere uker med forhandlinger.

I forkant av møtet i sikkerhetsrådet fredag bedyret Kuwaits FN-ambassadør, som sammen med Sverige står bak forslaget, at man snart var i mål med de språklige justeringene i resolusjonsforslaget.

Målet er å formulere forslaget på en måte slik at Russland ikke legger ned veto.

Like etter klokken 23 fredag melder en kilde i det svenske utenriksdepartementet at forhandlingene vil fortsette lørdag.

SOHR: Over 400 døde

Inkludert de nye tallene fredag har 435 sivile, blant dem 101 barn, blitt drept i angrep mot enklaven de siste seks dagene, ifølge SOHR, som mottar sine opplysninger fra et kildenettverk på bakken.

Tapstallene er blant de høyeste i den syv år lange borgerkrigen, siden de blodige kampene mellom regjeringsstyrkene og opprørsgruppene i deler av Aleppo i 2016.

Statlige syriske medier har rapportert om at én person er drept, og 58 er skadet i deler av Damaskus, melder Reuters .

Det bor om lag 400.000 mennesker i Øst-Ghouta, som er et forstadsområde øst for Damaskus.

Forstadsområdet er kontrollert av ulike opprørsgrupper og har siden 2013 vært beleiret av president Bashar al-Assad og hans regjering. Det betyr at ingen nødhjelp slipper inn, ei heller mat, vann og medisiner.

Kan bli 30 dagers våpenhvile

Torsdag denne uken avviste Russland resolusjonsutkastet fra FN og krevde at teksten også måtte ta for seg opprørernes angrep mot regjeringskontrollerte områder.

– USA og deres allierte nekter å framskaffe garantier om at også opprørerne vil overholde en våpenhvile, og å skrive dette inn i utkastet til resolusjon, uttalte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til nyhetsbyrået Interfax:

– Resolusjonsutkastet om våpenhvile i Syria inneholder ikke garantier om at opprørerne vil overholde den, sa han videre.

Et bearbeidet utkast til resolusjon ligger nå på bordet og vil trolig stemmes over lørdag melder nyhetsbyrået AFP.

Lavrov har gitt uttrykk for at Russland er rede til å stemme over ett av forslagene, men det er foreløpig uklart hvilket av dem russerne vil stemme for.

Røde Kors: – Galskapen må ta slutt

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors, betegner situasjonen for menneskene som befinner seg i Øst-Ghouta som ubeskrivelig.

– Denne galskapen må ta slutt. Folk dør eller skades, og det er ikke mulig å gi hjelp. Det er en dødsspiral for befolkningen, sier Apeland til NTB fredag:

– Vi får rapporter om hundrevis av døde og sårede. Røde Kors frykter at situasjonen vil bli mye verre for befolkningen i dagene og ukene som kommer, sier han.

Mange av innbyggerne i det beleirede området søker nå skydd mot bombene i provisoriske underjordiske hus, skriver CNN .

Leger og medisinsk personell på bakken forteller at sykehus og ambulanser målbevisst blir angrepet av regimestyrkene.

Ifølge organisasjonen Union of Medical Care er så mange som 26 sykehus og legesentre, samt minst ti ambulanser, blitt skadet i angrep siden mandag, melder kanalen.

FN: – En krig mot barn

Tirsdag denne uken gikk FNs barnefond UNICEF ut og fordømmet de gjentatte angrepene i Øst-Ghouta, i det de omtalte som «en krig mot barn i Syria».

– Vi har ikke lenger ord som kan beskrive barnas lidelser, og vårt sinne, meddelte organisasjonen, ifølge CNN.

Ifølge UNICEF er over 1.100 barn i Øst-Ghouta også rammet av akutt underernæring. Hundretusenvis av mennesker står i fare for å dø om de ikke blir evakuert for akutt medisinsk behandling.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch anklaget torsdag syriske styrker for og bruke klasebomber og andre våpen for å utføre angrep i befolkede områder, som de mener trosser med FNs sikkerhetsråds resolusjon og de internasjonale lovene for krigføring.

Organisasjonen reagerte spesielt på et angrep som de mener ble rettet mot en ambulanse, like etter at kjøretøyet hadde ankommet et bombet område for å hente skadede.