AFP-fotograf Shah Marai drept i angrep i Kabul

Publisert: 30.04.18 09:26 Oppdatert: 30.04.18 09:47

Mandag morgen ble minst 25 personer drept i to angrep i Afghanistans hovedstad. Den andre angrepet var rettet mot journalister som samlet seg på stedet.

– Hver morgen når jeg går til kontoret, og hver kveld når jeg kommer hjem, er alt jeg kan tenkte på biler som kan bli omgjort til feller, eller av selvmordsbombere som kommer ut av en folkemengde, skriver sjefsfotograf for nyhetsbyrået AFP i Afghanistan i oktober 2016, under tittelen «Når håpet er borte».

Et og et halvt år senere blir han offer for urolighetene i Kabul . Først går en selvmordsbombe av. Journalister og fotografer strømmer til stedet. En ny eksplosjon tar livet av enda flere, deriblant Shah Marai. Tre ikke-navngitte journalister er blant de drepte. Dødstallet på 25 personer er ventet å stige, forteller talsperson for helsemyndighetene, Wahid Majroh. Minst 45 er skadet.



































1 av 16 I DEKNING: Journalister på jobb utenfor Intercontinental Hotel i Kabul da hotellet ble angrepet av terrorister i januar 2018. SHAH MARAI / AFP

Marai har jobbet som fotograf for AFP siden Taliban -regimet i 1998, skriver han selv i blogginnlegget. Han skriver at tiden etter den amerikanske invasjonen var en tid med håp.

– En morgen var Taliban borte, forsvunnet inn i løse luften. Dere skulle sett det. Gatene var fylt med mennesker. Det var som om folk kom ut fra skyggene og inn i livets lys igjen, skriver han.

På tidspunktet for blogginnlegget er håpet imidlertid slukket igjen, ifølge fotografen.

– I 2004 kom Taliban tilbake. Først i Ghazni-provinsen i sørøst. Så startet angrepene i Kabul, rettet mot steder besøkt av utlendinger. Festen var over, skriver han.

Marai skriver om en femtenårsperiode hvor afghanerne ikke har penger, ikke jobb og med Taliban på trappene.

– Det er ikke mer håp. Livet virker å være enda vanskeligere enn under Taliban på grunn av usikkerheten. Jeg tør ikke å ta med barna mine ut for en gåtur, skriver han.

Han etterlater seg fem barn.

EkstremistgruppaIS har tatt på seg ansvaret for angrepet. Ifølge AFP oppsto den første eksplosjonen da en motorsyklist sprengte seg, mens den andre ble utløst av en selvmordsbomber til fots. Det andre angrepet skal ha vært rettet mot journalister som kom til stedet. To polititjenestefolk ble såret.

Det siste selvmordangrepet i byen tok livet av 57 mennesker. Marai var en av dem som dokumenterte hendelsen. Angrepet fant sted utenfor et stemmelokale. Rundt halvparten av de døde skal ha vært kvinner og barn. IS tok på seg ansvaret for også dette angrepet.

