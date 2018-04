HOLDER VAKT: En russisk soldat står på post ved et kontrollpunkt i Øst-Ghouta. På veggen henger portrett av Vladimir Putin og Bashar al-Assad. Foto: LOUAI BESHARA / AFP

Spørsmål og svar: Derfor er Syria viktig for Putin

Publisert: 14.04.18 02:05

Hvorfor gikk Putin og Russland inn i den kaotiske Syria-krigen i utgangspunktet? Og hva har han å tjene de å tjene på å holde seg der? Scroll nedover for å få svar.

– Vi hørte en enorm eksplosjon. 16 mennesker ble drept, tre barn, to kvinner og elleve menn. Hele gaten var totalt ødelagt.

Det var 1. oktober 2015 og VG intervjuet et øyenvitne til Russlands første flyangrep inne i Syria , mot landsbyen Talbiesh nord for den regimekontrollerte byen Homs.

– Det var et grusomt syn, sa vitnet.

Men hva er bakgrunnen for at Russland gikk inn i Syria?

Vladimir Putin gikk i starten ut og sa at russiske fly skulle angripe IS og andre terrororganisasjoner i det borgerkrigsherjede Syria.

Det var gode nyheter for Syrias president og diktator Bashar al Assad. Kampen mot opprørerne i Syria var inne i en kritisk fase, Syrias hær var svekket, og Assad trengte hjelp.

Siden den gangen har bombene fortsatt og falle og antall døde har fortsatt å stige. Etter Russlands inntreden snudde krigen i Assads favør. Ifølge hjelpeorganisasjoner ble det brukt kjemiske våpen i angrepet mot Douma i Øst-Ghouta 7. april.

Hvorfor kan vi ikke slå fast at kjemiske våpen ble brukt?

Thomas Slensvik er hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høyskole, og har fulgte både Syria-krigen og Russland tett de siste årene.

Han sier at forholdet mellom Russland og Syria strekker seg mange tiår tilbake:

Syria er Russlands nærmeste forbundsfelle i Midtøsten.

Forholdet går tilbake til den kalde krigens dager da det syriske regimet knyttet bånd til Sovjetunionen.

Russlands marinebase i den syriske havnebyen Tartus ble opprettet i1971. Dette er den eneste basen russerne disponerer ved Middelhavet.

Russland har i årevis solgt store mengder våpen og militært utstyr til Syria.

Russland har styrket sitt militære nærvær i Syria siden krigen brøt ut.

Russland og Kina har blokkert for hardere sanksjoner mot Syria i FNs sikkerhetsråd, hvor begge landene har vetorett.

Etter det antatte kjemiske angrepet 7. april truet Donald Trump med å svare ved å bruke missiler mot Syria.

Hvordan vil Russland svare på et amerikansk missilangrep?

Russland gikk inn i Syria for å bli en regional aktør og vise at de at de er en internasjonal militær stormakt. Det er også populært internt i Russland, så Putin kunne tjene på det innenrikspolitisk, sier han.

I tillegg har Syria fungert som et sted for testing av nye våpen for Russland. De har fått brukt og testet nye våpen de siste årene.

Opprørsstyrker har beleiret Douma i syv år, og de var i forhandlinger med Assads styrker om å overgi seg.

Hvorfor angrep Syria Douma akkurat nå?