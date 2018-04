BAKTERIEN: Mycobacterium ulcerans forårsaket Buruli-sår. Bakterien spres som en epidemi i Australia. Foto: WHO/J. Buntine

Australia rammet av mystisk kjøttetende bakterie

Publisert: 16.04.18 20:10 Oppdatert: 16.04.18 20:30

Eksperter omtaler den kjøttetende bakterien, som sprer seg som en epidemi i Australia, som et mysterium. Forskere har sett seg nødt til å be om hjelp.

I den sørlige delstaten Victoria på Australias fastland har forekomsten av Buruli-sår (Buruli ulcer) steget med 400 prosent de siste fire årene, melder BBC . I 2017 ble 275 nye tilfeller registrert i området.

Buruli-sår er en sjelden infeksjon forårsaket av bakterien mycobacterium ulcerans. Den tilhører samme bakteriefamilie som bakteriene som forårsaker tuberkulose og spedalskhet, ifølge Leger uten grenser. Sykdommen smitter gjennom små sår i huden, men det er sjeldent at smitte skjer fra person til person.

Bakterien sprer seg så raskt at ekspertene omtaler den som en epidemi. Flere eksperter ber i The Medical Journal of Australia om rask hjelp til å forske på årsaken til bakterien.

I tillegg til den økte forekomsten, sprer infeksjonen seg til nye områder og blir stadig verre i omfang.

Kjøttetende sår

Infeksjonen starter som en smertefri hevelse under huden, som etter et noen uker danner et sår. Bakterien spiser seg inn i huden, underliggende fett, muskler og i blant og beinvev, ifølge Leger uten grenser.

Buruli-sår forårsaker som regel langvarige deformasjoner i de rammede områdene, men også bevegelsesvansker. I enkelte tilfeller kan sårene kreve amputasjon, og i de verste tilfellene kan bakterien ta liv.

Det finnes ennå ingen enkel behandling mot Buruli-sår, men en blanding av flere typer antibiotika har vist seg å være effektiv. Før 2004 var kirurgi den eneste måten å behandle Buruli-sår, gjennom å skjære bort dødt vev og gjøre en hudtransplantasjon og korrigere skadde områder.

Spredningen er et mysterium

– Epidemien har nådd skumle høyder, sier ekspert på infeksjonssykdommer og en av forskerne bak rapporten i The Medical Journal of Australia, Dr. Daniel O’Brien til BBC .

O’Brien forteller at han har flere teorier om hvorfor bakterien sprer seg, men at det fremstår som et mysterium.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er bakterien mest utbredt i Afrika, men forekommer i til sammen 33 land. Siden det er lite kunnskap om hvordan bakterien smitter, er det vanskelig å jobbe forebyggende.

Likevel kan de fleste tilfellene i Australia spores tilbake til kysten.

