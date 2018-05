OFFENTLIG UTNEVNT FORSVARER: Drapsmistenkte Joseph DeAngelo sammen med sin advokat Diane Howard. Foto: Rich Pedroncelli / TT NYHETSBYRÅN

Ber retten om å avstå fra penisbilder i seriemorder-rettssak

Publisert: 03.05.18 09:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-03T07:28:28Z

Forsvarsadvokaten til den mistenkte seriemorderen «Golden State killer» ønsker ikke at politiet samler inn flere DNA-prøver eller tar bilder av hans klient naken.

Det kommer frem i rettspapirer fra høyesterett i Sacramento, skriver lokalavisen Sacramento Bee.

Påtalemyndighetene har fått tillatelse av dommeren til å hente inn fingeravtrykk, DNA og «bilder av hele Joseph DeAngelos kropp, inkludert hans penis».

Bakgrunnen for det tilsynelatende oppsiktsvekkende ønsket har bakgrunn i jakten på «East Area Rapist», som var seriemorderens kallenavnt på 70- og 80-tallet.

Under etterforskningen den gang skal det ha kommet fram etter avhør av vitner at den mistenkte var uvanlig dårlig utstyrt. Det sier tidligere politisjef i Sacramento, John McGinness.

Det kommer også fram i boken «I’ll Be Gone in the Dark» av avdøde Michelle McNamara, en bok som har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med pågripelsen av DeAngelo. Det var også hun som kom på navnet «Golden State Killer», siden han opererte i flere deler av delstaten California, sannsynligvis over lenger enn 10 år.

DeAngelos advokat prøver nå å stoppe etterforskere fra å hente inn det de ønsker. Dommeren har foreløpig ikke tatt stilling til saken. Saken ble diskutert i en høring hvor pressen ikke hadde tilgang onsdag. Det var en annen dommer som godkjente ransakelsesordren, og påtalemyndighetene mener det er han som må bestemme.

DeAngelo står foreløpig tiltalt for to drap.

Etterforskere regner imidlertid med at gjerningsmannen står bak 12 drap, 45 voldtekter og minst 120 innbrudd, og ofrenes alder spente fra 13 til 41 år.

Denne artikkelen handler om DNA