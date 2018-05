FIKK PENGER: Stormy Daniels (til venstre) sammen med sin advokat Michael Avenatti i New York i forbindelse med en rettshøring om razziaen mot Donald Trumps personlige advokat Michael Cohen. Foto: Thomas NIlsson / VG

Trump-rådgiver: - Trump betalte tilbake 130 000 dollar for Stormy-betalingen

Publisert: 03.05.18 04:16 Oppdatert: 03.05.18 04:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-03T02:41:25Z

NEW YORK (VG) Donald Trumps nye rådgiver Rudy Giuliani slapp i natt bomben: Han sier at Trump kjente til utbetalingen til pornostjernen Stormy Daniels - og at presidentens advokat Michael Cohen har fått tilbake pengene.

Dette er helt motsatt av hva USAs president har sagt selv, senest for noen uker siden, da han til pressekorpset ombord i Air Force One svarte at han ikke visste noe om utbetalingen.

Det er også noe helt annet enn det Trumps personlige advokat Michael Cohen har uttalt. Cohen har påstått at han gjorde dette helt på egenhånd, for å beskytte USAs president.

Stormy Daniels fikk pengene bare 12 dager før valgdagen i 2016 for at hun skulle holde tett om et angivelig forhold hun hadde til Trump ti år tidligere.

Michael Cohen er under etterforskning for kriminelle handlinger. Hans leilighet, hotellrom, kontor og en bankboks ble nylig raidet av FBI.

Det var under et intervju med Trumps kompis Sean Hannity på Fox News at Rudy Giuliani, som ble hentet inn for å hjelpe presidenten med Russland -etterforskningen, plutselig avslørte at Trump kjente til betalingen.

– Det var ikke valgkamp-penger. Så det var fullstendig lovlig. Pengene ble overført gjennom et advokatfirma. Og presidenten betalte de tilbake (til Cohen, red. anm), hevdet Giuliani.

Det har tidligere vært rapportert at Cohen var misfornøyd med at han ikke så noe til pengene han hadde lagt ut. Cohen tok opp et ekstra lån på huset sitt for å betale Daniels.

Cohen etterforskes også for banksvindel.

Giuliani påsto samtidig at Trump visste ikke om de spesifikke betingelsene i avtalen som Cohen gjorde med Daniels.

Advokaten til Stormy Daniels, Michael Avenatti, sa i et eksklusivt intervju med VG tirsdag at han tror denne saken kan få alvorlige konsekvenser for USAs 45. president.

– Dette kan helt klart føre til at presidenten må gå av. Bevisenes styrke, min klients troverdighet og alt slurvet fra Trumps advokat Michael Cohen kan lede til det. Jeg tror Michael Cohen og Donald Trump tok store grep for å skjule sannheten, sa Avenatti.

Han understreket også at det var helt usannsynlig at Trump ikke visste om betalingen, slik både presidenten og Cohen har hevdet.

– Nei, det er helt latterlig å tro at Trump ikke visste om utbetalingen. Det trosser sunn fornuft. Og du betaler uansett ikke 130 000 dollar til en pornostjerne for noe som ikke har skjedd, sa Avenatti til VG.

Han var sjokkert over at Trump sa følgende til Fox nylig:

– Han (Cohen) representerte meg i denne sprø Stormy Daniels-avtalen ... han gjorde overhodet ikke noe galt. Det var ikke noen kampanjepenger som gikk til dette.