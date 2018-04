Kim Jong-un under et partimøte i Pyongyang tidligere i april. Foto: KCNA KCNA / X02538

Nord-Korea: Vi vil stanse atomprøvesprengninger

Publisert: 21.04.18 01:06

Kim Jong-un sier selv at han innfører full stans i atomprøvesprengninger og missiltester. Det kaller Donald Trump «gode nyheter».

Det var sent fredag at Nord-Koreas leder annonserte at landet fra 21. april vil stanse atomprøvesprengningene og interkontinentale missiltester.

Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Ifølge KCNA annonserte Kim også stengingen av et teststed for atomprøvesprengning.

Snart duket for toppmøte

Meldingen kommer en knapp uke før toppmøtet mellom Nord-Koreas leder og Sør-Koreas president Moon Jae-in. Møtet vil finne sted i grensebyen Panmunjom, og det historiske møtet mellom de to 27. april blir tredje gang statsledere for de to landene møtes siden slutten av Koreakrigen i 1953.

Erklæringen fra Nord-Korea har lenge vært etterspurt av USA og vil bli sett på som et viktig skritt i riktig retning før møtet med Moon. Senere i år vil også Kim og USAs president Donald Trump møtes .

– Teststedet i nord har fullført sitt oppdrag, sa Kim under et partimøte, ifølge KCNA.

Trump: Veldig gode nyheter

Kim sier at «atomvåpnene har blitt verifisert», og at det «ikke er nødvendig for oss å gjennomføre flere kjernefysiske tester eller tester av raketter eller interkontinentale ballistiske missiler».

Få minutter etter at beskjeden om stans kom, tok USAs president Donald Trump til Twitter. «Dette er veldig gode nyheter for Nord-Korea og verden - stor framgang. Ser fram til toppmøtet.»

