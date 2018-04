FORSVARER: Bak disse murene venter Frode Berg på å få vite hva skjer med saken hans. Ilja Novikov er en av hans to advokater. Foto: Arthur Bondar for VG

Advokat etter møte med Frode Berg: Han skriver bok i fengselet

Publisert: 25.04.18 16:28 Oppdatert: 25.04.18 17:09

MOSKVA (VG) Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov sier de russiske etterforskerne vet alt de trenger å vite, og at Berg bare er en liten del av historien i spionsaken. Nå skriver Berg bok i fengselet.

Onsdag fikk Frode Berg (62) besøk i høysikkerhetsfengselet Lefortovo fra ministerråd Olav Nils Thue fra den norske ambassaden i Moskva.

– Det var en time med ham, slik vi pleier å ha. Jeg kan ikke gå i detaljer, fordi vi har taushetsplikt. Det var et av de vanlige konsulærmøtene våre, sier Thue til VG utenfor fengselet.

Til stede var også Bergs russiske advokat Ilja Novikov. Fra cellen i Lefortovo-fengselet skriver Frode Berg en bok, forteller han. Advokaten håper rettsprosessen er ferdig i løpet av året. Da kan Berg møte en redaktør og få gitt den ut.

– Jeg tror det kan være bra både for han og hans helsetilstand. Han har jo mye tid. Jeg tror også det vil være interessant for andre å lese. Det er selvfølgelig strenge restriksjoner i fengselet, så kan jeg ikke ta med det han skriver ut av cellen hans.

– De russiske etterforskerne vet hvem som står bak

Novikov sier Berg er enig i de stegene som har blitt tatt de siste dagene i saken hans, der advokatene gikk ut og sa at Frode Berg innrømmer at han har vært på oppdrag for E-tjenesten . Han hevder fortsatt uskyld i de alvorlige spionanklagene.

– De russiske etterforskerne vet akkurat hvem som står bak dette. De trenger ikke info fra oss. De vet alt de trenger å vite, og Berg var en liten del av denne historien, sier han.

– Jeg tror det er klart for alle. De (FSB) tror ikke han er en mesterspion. De skjønner ganske godt at han er en gammel mann som ble bedt om å gjøre noe her.

Frode Bergs kone har uttalt seg til Dagbladet om den vanskelige tiden etter at mannen ble arrestert . Hun er svært kritisk til E-tjenesten, som hun mener har utnyttet den spionsiktede mannen hennes.

– Han er ikke en profesjonell spion. Var han det, ville det vært forventet at han var stille om alt. Han er ikke en profesjonell agent, men en pensjonert

grensevakt som ble kontaktet av noen fra de hemmelige tjenestene og bedt om å gjøre noe som var veldig risikabelt. Og han ble ikke informert om bakgrunnen. Enhver kunne gjort det som han gjorde, sier Novikov

– Vil de arrestere flere?

– Nei, det tror jeg ikke.

Den tidligere FSB-sjefen Aleksandr Mikhailkov sa i et intervju med Aftenposten at han tror oppdraget Berg skal ha deltatt i var for CIA. Det mener ikke Novikov er sannsynlig.

– Det ville vært en stor overraskelse for meg dersom jeg fikk vite at CIA hadde noe å gjøre med dette, sier han.

Får snakke med familien

Advokaten viser VG den tykke stålluken i veggen i besøksrommet i fengselet. Denne luken åpnes kun to ganger om dagen for å kontrollere objekter som familie og advokater ønsker å sende til de innsatte. En flere siders liste trykket på gulnet papir om hva som ikke er lov til å ha med inn, henger på veggen.

– Han har det ganske bra, men han lider under at han ikke kan bevege seg mye. Han har en time per dag der han kan bevege seg, sier Novikov.

Han sier cellen hans er som en kjeller, der man ikke kan gå rundt.

– Dette fengselet er kjent for høye temperaturer på sommeren. Forrige gang fikk jeg ham til å skrive en forespørsel om tillatelse til en vifte i rommet, og nå skal jeg gå på butikken og kjøpe en vifte og sende den til ham.

Familien til Frode Berg får ikke besøke ham i Moskva, men de får de nå lov til å snakke sammen i telefonen, forteller ministerråd Thue.

– Han har snakket flere ganger med kona nå. Men alt må du søke om. Han fikk ha en telefonsamtale med kona i dag.

– Hvordan har han det ?

– Situasjonen er sånn som den har vært tidligere. Han har tilpasset seg bra og har det etter omstendighetene bra, men det er klart det tar på å sitte så lenge, og med uvisstheten om hva fremtiden bringer.