Comey om Trump: Behandler kvinner som «kjøtt»

Publisert: 16.04.18 04:33

NEW YORK (VG) Donald Trump kaller ham en dum, svak, sleip slimål som fortjener fengsel. Det er ingenting sammenlignet med hva James Comey mener om USAs president.

I et eksplosivt intervju med ABC holder nemlig ikke den tidligere FBI-sjefen tilbake noe om mannen som sparket ham.

Comey ble intervjuet i fem timer og en utskrift viser at Comey beskriver USAs president som en serieløgner som behandler kvinner som «kjøtt», skriver New York Times.

James Comey mener at påstanden om at Russland sitter på bevis på at Trump hadde sex med prostituerte på et hotellrom i Moskva i 2013, gjør at presidenten kan bli utsatt for utpressing.

Comey sier at han ikke vet om denne episoden er sann, men han utelukker det ikke.

– Ser jeg ut som en som trenger prostituerte, påstår Comey at Trump sa til ham da FBI-sjefen informerte ham om påstandene i rapporten til den tidligere britiske etterretningsagenten Christopher Steele.

I Steeles rapport kommer det uverifiserte påstander om at russiske myndigheter sitter på et videopptak av Trump som ser på prostituerte som driver med urinsex på dette hotellrommet i 2013.

– Aldri i verden om jeg ville latt folk tisse på hverandre rundt meg, hevder Comey at Trump sa til ham i en telefonsamtale noen uker etter at innholdet i rapporten lekket ut.

James Comey har flere ganger hevdet at han tok notater etter alle samtaler med Trump, slik at han ikke skulle glemme hva presidenten hadde sagt. Trump har stemplet Comeys notater som falske.

I ABC-intervjuet blir Comey spurt om han tror på historien fra hotellrommet, eller om han tror Russland har informasjon som kan brukes til å presse Trump.

– Jeg tror det er mulig, jeg vet ikke. Dette er ord jeg aldri trodde jeg skulle si om USAs president, men det er mulig, sier Comey, som tirsdag slipper boken «A Higher Loyalty».

Den er allerede trykket opp i 850 000 eksemplarer.

James Comey påpeker at presidenten ikke akkurat står på barrikadene for sannheten.

– Vår president må ha respekt og nå opp til de verdiene som er kjernen i dette landet. Det viktigste er sannheten. Presidenten klarer ikke det. Han er moralsk uegnet til å være president, sier James Comey til ABC.

Den sparkede FBI-sjefen sier også at Trump etterlater «en flekk» på alle som har jobbet for ham. Han sammenligner også presidenten med en mafiaboss som visker ut grensene mellom politimyndigheten og politikken.

Donald Trump har ikke akkurat latt intervjuet gå upåaktet hen. Han sendte ut fem Twitter-meldinger om Comey søndag morgen, før han dro til Virginia for å spille golf.

– Sleipe James Comey, en mann som alltid kommer dårlig ut (han er ikke smart!), vil gå inn i historien som den VERSTE FBI-sjefen, med stor margin!

Trump har kalt Comey «svak», «en løgner» og «en slimål» som bør straffeforfølges.

– James Comey er beviselig en LEKKER og LØGNER. Så å si alle i Washington mente han burde sparkes for den fryktelige jobben han gjorde – inntil han faktisk ble sparket, tvitrer Trump.

– Han lekket HEMMELIGSTEMPLET informasjon, og for det må han straffeforfølges. Han løy til Kongressen under ED, melder presidenten.

Han har også erklært at det var en stor ære å sparke James Comey. Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders har også sagt at det å sparke Comey var en av Trumps største gjerninger som president.

Det er ikke tidligere sjefrådgiver Steve Bannon helt enig i. Han har beskrevet det som «den største tabben i moderne politiske historie» ettersom dette førte til at Robert Mueller dermed ble utpekt til spesialetterforsker.

Muellers etterforskning av Russlands innblanding i presidentvalgkampen har ført til hele 22 siktelser. Tre tidligere Trump-medarbeidere har også innrømmet å ha løyet til Muellers etterforskningsteam.

Likevel påstår Trump og hans supportere at Muellers etterforskning ikke har ført til noe som helst - og at alt er en heksejakt.

