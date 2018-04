OPPRØRT OVER BOK: President Donald Trump har gått hardt ut mot James Comeys bok om ham. Foto: TT / NTB Scanpix

USA-ekspert om Comey-boken: – Skittkastingssak fra begge sider

Norske USA-eksperter har lite tro på at boken til tidligere FBI-sjef James Comey bringer ny, hardtslående informasjon om president Donald Trump.

– Det er litt overraskende at Comey beveger seg ned på Trumps nivå, jeg hadde forventet at han hadde holdt seg til mer tradisjonelle formuleringer. Det er blitt en skittkastingssak fra begge sider, sier USA -ekspert Svein Melby om den mye omtalte boken til VG.

Han sikter til Comeys beskrivelser av Trumps utseende og væremåte.

«Hans ansikt fremstår noe oransje med lyse hvite halvmåner under øynene hvor jeg antar at han har plassert små solariums-briller, og imponerende arrangert, lyseblondt hår, som ved nærmere inspeksjon ser ut til å være kun hans eget», er en av setningene som har lekket fra boken «A Higher Loyalty: Truth Lies and Leadership».

– Ekstremt lite imponert

Comeys memoarer utgis først tirsdag, men har allerede rukket å få mye presseomtale, samt reaksjoner fra presidenten selv. «Løgner», «lekker» og «slimball» har vært blant karakteristikkene fra Trump.

Til tross for alle overskriftene mener USA-eksperter VG har pratet med at innholdet i boken neppe kommer til å få særlige konsekvenser for presidenten.

– Jeg er ekstremt lite imponert av Comey, både som FBI-sjef og som forfatter. Jeg synes at Comey har opptrådt på en måte som har vært veldig skadelig for FBI sitt omdømme, mener Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat ved Høyskolen i Kristiania og forfatter i Minerva.

Han mener at boken heller vil bidra til å styrke det han mener er Trumps mål om å underminere de store institusjoner i USA.

– Trump vil at FBI skal politiseres, og boken bekrefter overfor tilhengerne hans at FBI er ute etter Trump fordi de misliker ham personlig, sier han.

– Trump vil at han selv skal definere hva som er riktig og galt, og at ingen institusjoner skal korrigere ham. Det gir Comey ham drahjelp med denne boken.

– Gammelt nytt

Den tidligere FBI-sjefens bidrag til Trump-litteraturen er imidlertid ikke den første i rekken. Tidligere sjefstrateg Stephen Bannon og forfatter Michael Wolff, fikk også Trump på nakken da boken «Fire and fury: Inside the Trump White House» kom ut i januar i år.

Heller ikke Jan Arne Snoen har tro på at boken kommer til å være hardtslående mot presidenten.

– Dette bringer ikke noe tungtveiende og nytt inn i saken om Trump. Pressen er veldig interessert i dette, men for publikum fremstår det som gammelt nytt, sier han.

– Det mest dramatiske nå er spørsmålet om hvilken forbindelse advokaten hans har hatt med Russland

Mener boken fjerner fokus fra Syria-bombing

Kommentator for AmerikanskPolitikk.no, Vårin Alme, peker imidlertid på at boken allerede har fått konsekvenser.

– Det har blitt satt opp et såkalt «war room» som skal sverte Comey og slå tilbake mot påstandene han kommer med i boken. Vi ser det også på Twitter, der Trump har angrepet Comey i en rekke sinte meldinger, forteller hun.

Det mener hun tar fokuset bort fra andre ting, som for eksempel bombingen i Syria i helgen.

– Det er også spekulasjoner om at Trump ønsker å sparke flere av menneskene innen jussektoren, deriblant Robert Mueller som har ansvar for å finne ut av om det var samrøre mellom Trump-administrasjonen og Kreml i valgkampen, fortsetter hun, men understreker at det er for tidlig å slå fast noe om dette.

Redaktør av samme nettsted, Are Tågvold Flaten, mener karakteristikkene Comey bruker i boken tar fokuset bort fra hovedbudskapet, men at forfatteren lykkes med å ha større kredibilitet enn Trump.

– Men det gjenstår å se. Det ser ikke ut som om det er noe nytt stort her, annet enn Comeys opplevelse av Trump, mener han.

