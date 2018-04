«TRUMP WHISPERER»: Kellyanne Conway var Trumps valgkampsjef under presientvalget, og jobber nå som hans seniorrådgiver. Foto: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Forfatter hevder Trump-rådgiver står bak flest medielekkasjer

Publisert: 02.04.18 22:25

Donald Trumps seniorrådgiver Kellyanne Conway lekker mer informasjon til media enn noen andre i Trump-administrasjonen, hevder en ny bok om livet på innsiden av Det hvite hus.

– Hvis du lurer på hvorfor det er så mange lekkasjer til media fra Det hvite hus , er én årsak at Kellyanne Conway er den som står bak flest lekkasjer, uttalte forfatter Ronald Kessler i CNN-programmet «State of the Union» søndag.

Kessler, som er tidligere journalist i The Washington Post, står bak en ny bok om livet på innsiden av Det hvite hus og Trump-administrasjonen som kommer ut tirsdag denne uken, skriver Huffington Post.

Conway er ved flere anledninger blitt omtalt som «USAs ekte førstedame», og det er blitt sagt at døren til Det ovale kontor alltid står åpen for seniorrådgiveren.

Conway, som ledet Trumps valgkampanje, har tidligere fått mye av æren for Trumps overraskende valgtriumf. Passende nok er hun i amerikanske medier ofte blitt omtalt som «The Trump whisperer» , og Donald Trump skal selv ha sagt at Conway spilte en avgjørende rolle i valgseieren.

– Hun er en utrettelig og hardnakket forkjemper for min agenda og har en fantastisk evne til å kommunisere vårt budskap på en effektiv måte, har president Donald Trump tidligere sagt om Conway.

Forfatteren Ronald Kessler sier nå at Conway ikke var tilbakeholden med å kritisere sine nærmeste kollegaer da han gjorde research til den nye boken «The Trump White House: Changing the Rules of the Game».

I CNN-intervjuet hevder forfatteren også at Conway skal ha kommer med «slemme og usanne» påstander om Trumps tidligere stabssjef Reince Priebus , og at hun skal ha fyrt opp under påstander om at Trumps datter Ivanka og svigersønnen Jared Kushner sto bak lekkasjer om tidligere sjefstrateg Steve Bannon .

Forfatteren sier videre i intervjuet at ansatte i Det hvite hus skal ha fortalt at de har sett tekstmeldinger mellom Conway og journalister hvor hun «snakker nedsettende om kollegaer» og lekker materiale, skriver CNN .

Conway svarte på anklagene i TV-programmet «Fox and Friends» mandag:

– Jeg har et godt samarbeid, og et godt forhold til både Ivanka og Jared, sier Conway.

Hun forteller i intervjuet at hun snakket med presidenten søndag kveld, om «en rekke saker»:

– Han vet, han vet hvem som lekker, og hvem som er løgnere, sa Conway i TV-programmet.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert påstandene i den kommende boken.