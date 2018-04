Vellykket oppskyting - norsk teknologi på vei til romstasjon

Publisert: 02.04.18 22:46

Romfartøyet Dragon med unik norsk værinstrument ombord er på vei til den internasjonale romstasjonen etter vellykket oppskyting ikveld.

– Nå skal vi feire, alt ser veldig bra ut, sier en svært opprømt forskningsleder Nikolai Østgaard til VG minutter etter at raketten tok av fra Kennedy Space Centre på Cape Canaveral i Florida i USA.

Dragon kommer i banen rundt jorda kort tid etter oppskyting, men det vil ta tid å navigere til romstasjonen. Dette forventes å skje i morgen.

Østgaard og hans team fra Birkelandsenteren ved Universitet i Bergen har hatt orkesterplass til oppskytingen i kveld.

– Dette var mye kulere enn jeg forventet. Vi så han lette og vi kjente brølet treffe brystet som lydbølge, sier Østgaard.

Følges av forskere verden rund

Det norske instrumentet skal for første gang gjøre det mulig å kartlegge hvilke type lynnedslag utløser gammastråling. Forskerne i Bergen har bidratt med «øyne og hjernen» til maskinen.

Prosjektet er finansiert av Norge med 70 millioner kroner. I tillegg er Danmark og en rekke europeiske land en del av prosjektet.

Derfor er det ikke bare for norsk romforskning dette vil bli stående som en milepæl.

– Det er par hundre vitenskapsfolk som er glødende interessert i dette, og som følger oppskytningen i dag med argus-øyne. Det er mange over hele verden som er interessert i at vi lykkes i dag, sier prosjektlederen.

Slik fungere instrumentet

Instrumentet på vei ut i verdensrommet heter ASIM ((Atmosphere Space Interaction Monitor), og er bygd ved Birkelandssenteret i Bergen. Instrumentet måler røntgen og gammastråler fra tordensystemer.

Prosjektet ASIM er del av den europeiske romfartsorganisasjonen.

Nå skal den altså monteres på den internasjonale romstasjonen.

– Vi vet et en spesiell type lyn lager disse strålene, vi vet bare ikke hvilken lyn-type. Vi har kilde til stråling rett over hodet vårt. Med data fra instrumentet skal vi kartlegge og forstå disse fenomene, slik at vi kan besvare spørsmål om hvor viktig det er. Og er det noe å bekymre oss for, sier Østegaard.

Instrumentet skal fraktes til ISS av et Dragon-romfartøy, eid av Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk, og er fremme 4. april.

