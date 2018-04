Dette skal være røyk etter flystyrten som angivelig er filmet av forbipasserende. Foto: PRIVAT/TWITTER

Medier: Militærfly krasjet - mange fryktes døde

Publisert: 11.04.18 10:36

Det fryktes mange døde etter at et militærfly skal ha krasjet i nærheten av den algeriske byen Blida, melder BBC og AFP.

Ifølge Al Arabiya hadde flyet omkring 200 passasjerer om bord.

Samtidig kommer det informasjon via TV-sendinger om at 14 ambulanser skal ha kommet til stedet hvor flyet krasjet og at sårede fraktes nå til sykehus.

Al Arabiya melder at alle er omkommet, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Militærflyet styrtet nær en militærbase i Boufarik i Algerie , melder lokale medier. Denne militærbasen ligger nord i landet, omkring 30 km fra hovedstaden Alger.

For fire år siden, ifølge BBC, styrtet et fly som fraktet militært personell og deres familier i Algerie. Da omkom 77 personer.

