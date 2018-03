INSPEKTØR: Her er Jørn Siljeholm avbildet under sin tid som våpeninspektør i Irak for FN. I bakgrunnen henger et bilde av Iraks daværende president Saddam Hussein. Foto: PRIVAT

Tidligere våpeninspektør i Irak: – Burde ventet med reaksjonene mot Russland

Publisert: 30.03.18 16:22

Vesten har reagert knallhardt mot Russland etter angrepet på eksspionen Sergej Skripal. Tidligere våpeninspektør Jørn Siljeholm mener det er behov for mer bevis.

Storbritannia har slått fast at Russland står bak nervegiftangrepet på den russiske eksspionen Sergej Skripal i Salisbury.

Angrepet, som skjedde i begynnelsen av mars, har fått omfattende internasjonale reaksjoner. 26 land har utvist over 140 russiske diplomater. Nato har også utvist 7, og fordømt Russlands adferd.

Tidligere våpeninspektør for FN, Jørn Siljeholm, stiller seg kritisk til at de kraftige reaksjonene kommer før tilstrekkelig med bevis ligger på bordet.

– Den diplomatiske responsen har vært massiv, men vestlige stater har ikke ventet til bevisbyrden er klargjort. Det hadde ikke vært problemer knyttet til å vente lenger så man er sikker, sier han til VG.

Det er Jakub Godzimirski, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) helt uenig med ham i.

Han mener britene ikke kunne vente med å handle når britisk etterretning konkluderte med at giften stammet fra Russland.

– Hvis så mange velger å ta den type skritt, må de bevisene det er basert på være forholdsvis sterke og overbevisende, sier han.

– Sett dette litt for ofte

Siljeholm har en doktorgrad i kjemi og var tidligere multidisiplinær våpeninspektør innenfor kjemiske, biologiske og kjernefysiske våpen for FN, der hans spesialitet var kjemiske våpen.

Han trekker historiske paralleller til om Saddam Husseins påståtte masseødeleggelsesvåpen i forkant av 2003-invasjonen og anklagene om gassangrep i Syria.

– Man har sett dette litt for ofte. Nå later man som at dette er en massivt angrep, og venter ikke på bevisene, sier han.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) analyserer stoffet som ble brukt, men det kan ta uker før de er ferdige.

Skripal ble dømt for å ha spionert til fordel for Storbritannia i 2006, og kom til landet etter en fangeutveksling fire år senere. Siljeholm viser til at nervegiften han ble angrepet med, Novitsjok, ble utviklet for lenge siden, og at flere stater enn Russland er i besittelse av det.

– Det er en god hypotese at russerne står bak, men det kan finnes andre årsaksforhold. Hvis noen vil fremprovosere noe, er dette perfekt, sier Siljeholm, som i dag jobber som risikoanalytiker for den amerikanske tenketanken Omnis.

Russland har nektet hardnakket for at de står bak angrepet. Onsdag antydet landets utenriksdepartement at det kan være Storbritannia som står bak.

Forsker: – Ingen grunn til å lyve

Statsminister Erna solberg er klar på at hun er overbevist om britenes konklusjon, som ble lagt fram på EU-toppmøtet forrige uke, og at Norge stoler på britenes vurdering.

– Når så mange land har valgt å støtte britene, regner jeg med at de har lagt fram beviser som er til å stole på, sier Godzimirski.

Samtidig sier han at det ikke er ukjent at politikere kan fare med løgn, og peker på bevisene som ble lagt frem i 2003 i forkant av Irak-invasjonen.

– Der tok britisk og amerikansk etternetting dramatiske beslutninger basert på falsk informasjon. USA har også løyet om torturanlegg. Også Putin har et troverdighetsproblem, sier han.

Han viser til de «grønne mennene» som dukket opp på Krim-halvøya, som Putin benektet at var russiske soldater.

– I dette tilfellet er det imidlertid mange land som ikke har interesse av å øke spenningsnivået med Russland, og det skjer i en situasjon der Storbritannia er opptatte av mange andre saker. Det har heller ikke skjedd noe i forholdet mellom Storbritannia og Russland i forkant av dette som ville forklart en beslutning om å skylde på Russland, om man ikke skulle hatt noe man betrakter som bevis for at russerne var innblandet, understreker han.

Nupi-forsker Minda Holm har tidligere understreket overfor VG at hun mener det er helt rimelig å utvise en diplomat fra Norge gitt omstendighetene, men at både britene og Søreide hadde vært tjent med mer åpenhet rundt bevisene.

– Gitt omfanget og reaksjonen internasjonalt, burde også «vanlige» folk få innsyn i hva som ligger bak den sikkerheten, sa hun til VG.

Det norske Utenriksdepartementet viser til tidligere uttalelser om tematikken. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har uttalt at de har full tillit til den britisk etterforskningen, og at de britiske vurderingene blir lagt til grunn.

Kritisk til begrepsbruk

Vestlige utenrikspolitikere har slått fast at sanksjonene er en rettmessig respons på det som blir omtalt som bruk av kjemiske våpen. Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) har omtalt sanksjonene som en « samstemt internasjonal respons på bruk av kjemiske våpen i Europa».

Siljeholm er kritisk til begrepsbruken.

– Det å bruke dette begrepet, når enkelte ser ut til å ha blitt drept som følge av en nervegift, er en tilsnikelse av begrepet. Dette er ikke noe masseødeleggelsesvåpen i seg selv før det er tatt i bruk som et våpen som dreper uten å diskriminere - slik definisjonen er for masseødeleggelsesvåpen. Det er politisk farlig begrepsbruk i denne sammenhengen, sier han.