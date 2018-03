KOKAIN: De 389 kiloene med kokain som ble funnet på den russiske ambassadens område, var av svært ren kvalitet, opplyser argentinske myndigheter. Foto: HO / Argentina's Security Ministry

Argentinske myndigheter: Ville frakte narkotika med diplomatpost til Europa

Argentinsk politi har forhindret et forsøk på å smugle nesten 400 kilo kokain med diplomatpost til Russland. Sammen med russerne avslørte de en internasjonal narkobande. Men nå krangler russerne og argentinerne om hva som egentlig skjedde.

Fem mistenkte medlemmer av en narkotikabande, inkludert en tidligere regnskapsfører ved ambassaden og en argentinsk politimann, er arrestert i Russland og Argentina .

Ambassadøren fant kokain

I desember 2016 fant den russiske ambassadøren til Argentina, Viktor Koronelli, 12 kofferter inne på skolen som tilhører ambassaden. I koffertene var det 389 kilo med kokain. Ambassadøren ringte argentinsk politi, som kom og tok beslag i stoffet.

Det skulle bli begynnelsen på et unikt samarbeid og en dekkoperasjon satt i scene av russiske og argentinske sikkerhetsmyndigheter sammen.

– Stoffet er svært rent, og er verdt 50 mill euro på det russiske markedet, sa Patricia Bullrich, den argentinske sikkerhetsministeren, da hun fortalte om dekkoperasjonen i slutten av februar i år.

Samarbeidet med russerne

Hun beskrev operasjonen som den mest kompliserte og ekstravagante narkotika- saken argentinske myndigheter noen gang har håndtert.

Den som ledet operasjonen fra russiske side, var sjefen for det russiske sikkerhetsrådet, Nikolai Patrushev, en karrièrespion og tidligere leder for FSB. Britiske myndigheter mener det var han som ga klarsignal for at den russiske eks-spionen og avhopperen Alexander Litvinenko ble tatt av dage med det radioaktive stoffet polonium-210 i London i 2006.

Bullrich fortalte blant annet hvordan grensepolitiet ble sendt ut kl. 03.00 om natten for å kjøpe 389 kilo mel på markedet i Buenos Aires, for ingen i nærheten hadde så mye mel lagret.

Beslaget og samarbeidet mellom russisk og argentinsk sikkerhetstjeneste ble hemmeligholdt , mens de i over et år jobbet med å ta dem som stod bak smuglingsforsøket.

Erstattet kokain med mel

De fargerike koffertene som hadde vært fulle av kokain, ble tømt, og argentinsk politi fylte dem med pakker med mel isteden. De la også inn en sender som gjorde at koffertene kunne følges kontinuerlig. Så begynte ventingen på at de skulle hentes.

I nesten ett år lå koffertene urørt. Den mistenkte i den russiske ambassaden ble pensjonert, og de impliserte så etter andre muligheter. Etter å ha vurderte andre alternativer, gikk de tilbake til sin opprinnelige plan, i følge The Telegraph.

Den tidligere regnskapsføreren, Ali Abyanov, ble instruert til å be om at hans eiendeler ble sendt til Russland med kurerpost, skriver avisa.

Så, i desember 2017, reiste sjefen for det russiske sikkerhetsrådet, Nikolai Patrushev , på besøk til Argentina. Offisielt skulle han møte landets president og underskrive en avtale om gjensidig forståelse. Men den tidligere etterretningssjefen hadde en annen oppgave også.

Brukte regjeringsfly

Russisk sikkerhetstjeneste sørget for at koffertene til regnskapsfører Abyanov ble lastet ombord i Patrushevs fly. Slik gikk det at sjefen for sikkerhetsrådet endte med å eskortere de 12 koffertene fulle av mel til Moskva 9. desember 2017.

Fire dager senere ble to av narkotikabandens medlemmer, Vladimir Kalmykov og Ishtimir Khudzamov, arrestert da de prøvde å få ut koffertene. Regnskapsfører Abyanov ble samtidig arrestert i leiligheten sin i Moskva.

Nest siste del av operasjonen endte 21. februar i år, da Ivan Blizniouk, politimann i Buenos Aires, og han som angivelig kjøpte kokainet og sørget for at det ble lagret i ambassadens lokaler, arrestert. Det ble også Alexander Chikalo, en lokal mekaniker med russisk nasjonalitet, som er beskyldt for å ha fraktet koffertene til flyplassen.

Etterlyst

En internasjonal etterlysning ble sendt ut på sistemann, Senor K, en velansett forretningsmann og millionær, som antas å være lederen i banden. Han skal ha bodd i Tyskland de senere årene. Ifølge papirer Argentinas største avis, Clarin, har sett, skal Senor K angivelig ha utført to vellykkede transporter av narkotika til Russland gjennom Uruguay tidligere. Narkotikatrafikken skal være skjult gjennom hans offisielle selskap, som handler med eksklusive alkoholholdige drikkevarer og sigarer.

Torsdag 1. mars ble han arrestert av tysk politi.

Senor K heter Andrey Kovalchuk, bor i Hamburg og har utgitt seg for å være alt fra sigarselger til etterretningsoffiser og diplomat.

– Han hevder å ha vært ansatt som arbeider ved ambassaden , sa Kovalchuks advokat Vladimir Zherebenkov til radiostasjonen Echo I Moskva.

– Jeg vet faktisk ikke mer, sa advokaten.

Russland har bedt om å få ham utlevert så de kan tiltale ham for narkotikaforbrytelser, men det har Kovalchuk motsatt seg , angivelig fordi forholdene i tyske fengsler er mye bedre.

Det russiske utenriksdepartementet benekter at Kovalchuk noensinne har arbeidet for utenrikstjenesten eller ambassaden.

Krangler

Men når den hemmelige narkotikaoperasjonen med forgreininger til mange land endelig er løst, har det brutt ut ordkrig mellom Russland og Argentina om hva som egentlig skjedde - og hvordan.

Nå krangler de om hver sin sannhet: Ble melet faktisk fraktet til til Moskva? Nei, mener russerne, ja, mener argentinerne. Om melet i så fall fraktet på et fly tilhørende den russiske regjeringen eller ei, strides de også om.

Da argentinske politimyndighet viste bilder og video av den falske kokainen som ble lastet om bord i regjeringsflyet, sa russiske talspersoner for myndighetene at bildene var falske. Argentina insisterer på at de er ekte.

Ifølge The Guardian har Kocalchuk gjennom sin advokat bekreftet at han lagret koffertene på den russiske skolen som tilhørte ambassaden, men han hevder de inneholdt kaffe, alkohol og gaver, og at kokainet må være plantet der etterpå av CIA, i et forsøk på å sverte den russiske regjeringen.

Enkelte spekulasjoner går ut på at kokainen var tenkt å tilflyte det russiske markedet samtidig som president Putin er vert for Fotball-VM, som begynner 14. juni , skriver den britiske avisen Daily Mail.

De hevde også at det regjeringseide flyet som var involvert i narkotikasaken i Argentina, er det samme som ble sendt til London for noen dager siden for å frakte de 23 russiske diplomatene som er utvist, hjem.

De måtte forlate Storbritannia etter at den russiske avhopperen Sergei Skripal og hans datter nylig ble forgiftet med nervegass.

