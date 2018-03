Russisk valgdebatt: Presidentkandidat kastet vann på motstander

Publisert: 01.03.18 08:53 Oppdatert: 01.03.18 09:38

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-01T07:53:00Z

Den eneste kvinnelige presidentkandidaten i Russland, Ksenija Sobtsjak (36), mistet til slutt tålmodigheten over alle ukvemsordene fra Vladimir Zjirinovskij (71). Hun kastet innholdet i vannglasset på sin motstander under TV-debatten.

Ultranasjonalisten kalte Sobtsjak blant annet for «dum», «hore» og «dritt» i den hete debatten, der også flere andre kandidater deltok.

To og en halv uke gjenstår til det russiske presidentvalget, og det var i et program på den statlige TV-kanalen Rossija at opptrinnet skjedde.

Vladimir Zjirinovskij har vært i russisk topp-politikk i 25 år og stiller nok en gang som presidentkandidat for sitt parti LDPR. I onsdagens debatt haglet skjellsordene, ikke minst mot Sobtsjak, som sto ved hans side. Til slutt ble hun lei, grep vannglasset og kastet vannet på den intetanende Zjirinovskij.

Det utløste et raseriutbrudd fra ultranasjonalisten, som brukte hele det russiske alfabetet og mer til for å beskrive sin rival, som er tidligere programleder for den russiske utgaven av «Big Brother» og som også har stått fram med lite tekstiler i den russiske utgaven av Playboy for en del år siden.

– «Big Brother»-deltagere oppfører seg høfligere enn deg, sa Sobtsjak til Zjirinovskij i debatten.

Ksenija Sobtsjak er datter av Vladimir Putins mentor på 1990-tallet, Anatolij Sobtsjak, som var borgermester i St. Petersburg.

Hun ynder å fremstille seg som en kandidat i opposisjon til Putin, men mange eksperter mener at hun i virkeligheten er en del av Kremls plan for presidentvalget.

– Dette er noe som er godkjent av Putin. Hun hadde aldri stilt som kandidat om hun ikke hadde fått ja fra ham, sa professor Grigorij Golosov ved det europeiske universitet i St. Petersburg til VG da det ble kjent at Sobtsjak ville stille.

Gjentatte ganger ble Ksenija Sobtsjak kåret til Russlands mest attraktive ungkarskvinne, og for fem-seks år siden begynte hun også å engasjere seg politisk – på opposisjonens side. Hun har blant annet jobbet for TV-kanalen Dozjd, en av de få medier som er uavhengige av Kreml.

– Kreml ville ha kandidater som kunne øke interessen for valget, uten å være en trussel for Putin, innrømmer Sobtsjaks valgkamprådgiver Marina Litvinovitsj overfor BBC.

Det er åtte kandidater ved det russiske valget. Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj er nektet å stille opp, fordi han er dømt i en rettssak som han mener er politisk motivert.

President Vladimir Putin er uansett ventet å vinne med klar margin. Meningsmålingene viser at han har flere ganger større oppslutning enn alle de andre kandidatene til sammen. Det snakkes om at Kreml har et «70–70»-mål: 70 prosent valgdeltagelse og 70 prosent oppslutning om den sittende presidenten, som i så fall blir gjenvalgt fram til 2024.

Putin selv deltar ikke i noen av debattene før valget.

– Han har ikke tid til det. Han må gjøre jobben som president, sa Dmitrij Kiseljov, den norsktalende TV-personligheten som ofte beskrives som Putins propagandasjef, i sitt TV-program sist søndag.