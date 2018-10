MISTENKT: 56-åringen skal ha en kriminell fortid og være medlem av Det republikanske partiet. Her er han avbildet i forbindelse med en arrestasjon i august 2015. Foto: Broward County Sheriff's Office / AP

Dette er mannen som er siktet for brevbombene i USA

UTENRIKS 2018-10-26T18:55:04Z

56 år gamle Cesar Sayoc Jr. ble fredag arrestert og siktet for å stå bak brevbombene, bekrefter amerikansk politi.

Publisert: 26.10.18 20:55 Oppdatert: 26.10.18 21:38

Det var fredag rundt 11 lokaltid at Sayoc Jr. ble arrestert på en parkeringsplass i byen Plantation i delstaten Florida. Politiet arresterte Trump-tilhengeren i forbindelse med de 13 brevbombene sendt til prominente demokratiske politikere og Trump-kritikere .

Sayoc Jr. har nå blitt siktet i forbindelse med brevene, bekreftet sjef for FBI, Christopher A. Wray på en pressekonferanse fredag kveld.

– Dagens arrestasjon betyr ikke at vi er utenfor fare. Det kan være flere pakker underveis nå, sa Wray.

Kommisjonær i New York-politiet, James O'Neill, uttalte imidlertid at folk kunne føle seg trygge, men at muligheten for at det finnes flere pakker der ute, gjør at folk må utvise forsiktighet.

Sayoc Jr. er siktet for fem føderale forbrytelser, inkludert utsendelser av eksplosiver per post og trusler mot en tidligere president og andre, bekreftet justisminister Jeff Sessions.

Han presiserte videre at alle er uskyldige til det motsatte er bevist, samtidig som han advarte andre som vurderte å bruke politisk vold.

– La dette være en lærepenge til de som vil bruke politisk vold. Vi vil rettsforfølge alle til den fulleste innenfor amerikansk lov, sa han.

Strafferammen for de fem forbrytelsene er på 58 år.

DNA-spor skal ha spilt en viktig rolle i etterforskningen som ledet til arrestasjonen fredag. Blant annet skal et fingeravtrykk av Sayoc Jr. ha blitt oppdaget på ett av brevene.

Brevene skal alle ha innhold eksplosivt materiale, bekreftet Wray.

På spørsmål om hvorvidt 56-åringen er den eneste innblandet, ønsket FBI-sjefen hverken å avkreftet eller bekrefte.

– Vi er sikker på at vi har riktig mann, men vi er også klar over at dette er en pågående etterforskning med mange ubesvarte spørsmål, deriblant motivet for handlingene, sa han.

Kriminell bakgrunn

Bilen som politiet fant på parkeringsplassen, skal ha vært dekket av klistremerker av den amerikanske presidenten, visepresident Mike Pence og minst ett anti- CNN klistremerke.

En ikke navngitt polititjenestemann opplyser til CNN at Sayoc skal ha bodd i varebilen hvor han ble pågrepet, etter å ha blitt kastet ut fra foreldrene.

Ifølge samme kilde skal Sayoc ha vært samarbeidsvillig, og fortalt at bombene ikke kunne ha skadet noen, og at dette heller ikke var intensjonen.

56-åringen skal ha en kriminell fortid datert tilbake til 1991, skriver New York Times . Blant annet skal han tidligere vært siktet for grovt tyveri, og narkotika og bedrageri.

UNDERSØKT: Bildet er tatt i forbindelse med politiets innvendige og utvendige undersøkelser av bilen som skal være tilknyttet brevbombene.

Sayoc er medlem av Det republikanske partiet og skal tidligere ha bodd i stater som North Dakota, New Jersey, Michigan og New York, hvor han er fra.

Kusinen til den mistenkte skal ha fortalt til NBC News at hun var sjokkert over arrestasjonen.

– Herregud, Han har alltid vært en snill og omtenksom person. Jeg visste ingenting om dette. Jeg er sjokkert.

Kusinen skal ha fortalt at hun ikke har sett fetteren sin på over 20 år, men at han skal ha ringt henne etter at hennes far døde.

– Det var mest småprat. Hvordan det gikk med familien og slike ting. Jeg vet ikke så mye om han. Vi har en veldig stor familie, skal hun ha sagt i intervjuet.

Kan være flere innblandet

Under Young Black Leadership Summit fredag kveld norsk tid, bekreftet også Donald Trump arrestasjonen av den mistenkte.

– Jeg er glad for å informere dere om at politiet har tatt den mistenkte i varetekt. Terrorhandlinger har ingen plass i vårt land. Vi skal rettsforfølge de ansvarlige for brevbombene til det ytterste innenfor amerikansk lov. Vi kan ikke la politisk vold ta rot i samfunnet vårt, sa han.

Han, i likhet med politiet, utelukket heller ikke at det er flere som er innblandet.

– Jeg har instruert myndigheter om å ikke spare på ressurser for å finne de skyldige og bringe dem foran domstolen.

Kort tid etter arresten ble nok en mistenksom pakke er funnet, denne gangen adressert til milliardæren og filantropen Tom Steyer.

Steyer har donert store summer til Demokratenes valgkamp, blant annet til mellomvalget som pågår i USA nå.

Pakken skal være av samme karakter som de andre 12 pakkene sendt til prominente demokrater og Trump-kritikere.