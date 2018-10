MØTTE SØNNEN: Mange spor peker mot at drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble utført av menn nær kronprins Mohammed bin Salman. Her møter Salman journalistens sønn Salah, i den saudiske hovedstaden Riyadh. Foto: Untitled / TT NYHETSBYRÅN

Khashoggi-drapet: Kronprinsen beklager

ISTANBUL (VG) Saudi-Arabias kronprins kaller drapet på Jamal Khashoggi en «fryktelig forbrytelse». Samtidig rettes søkelyset mot rollene til en rettsmedisiner og en dobbeltgjenger.

Under en næringslivskonferanse i Riyadh onsdag sa kronprins Mohammed bin Salman at det bestialske drapet på Khashoggi ikke kan rettferdiggjøres, og at gjerningsmennene må stilles til ansvar. Han hevdet også at saken ikke vil ødelegge forholdet mellom Saudi-Arabia og Tyrkia .

«Denne kriminelle handlingen var veldig smertefull og avskyelig for alle mennesker i verden», sa Salman.

Tidligere denne uken møtte kronprins Salman sønnen til den drepte journalisten, Salah Khashoggi, i det som så ut som et meget ubekvemt møte.

Avisen Daily Sabah skriver onsdag kveld at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har ringt til kronprinsen direkte . De to skal blant annet ha drøftet etterforskningen av saken.

Tirsdag holdt Erdogan en tale i parlamentet, der han slo fast at alt tydet på at drapet var planlagt i forkant, og at det var politisk begrunnet fordi Khashoggi er en regimekritiker.

Erdogan nevnte ikke kronprinsen i sin tale, men kun hans far, kong Salman. Erdogan sa også at han ikke ville slå seg til ro dersom kun en håndfull etterretningsmenn straffes for drapet. Slik legger han press på kronprinsen , mener tyrkiske eksperter.

Erdogan har det siste året vært i konflikt med Saudi-Arabia , og den internasjonale fordømmelsen av journalistdrapet styrker tyrkerens hånd i den regionale maktkampen.

Styrte lekkasjer

I Tyrkia blir også nye innrømmelser i saken tolket på en måte som knytter kronprinsen til det groteske drapet . Tyrkiske medier har fått en jevn strøm av styrte lekkasjer fra etterforskningen, og to detaljer peker mot et forhåndsplanlagt drap:

** Den saudiske rettsmedisineren og obduksjonseksperten Salah Muhammad al-Tubaigy var i Tyrkia, da drapet ble begått. Ifølge lekkasjer skal han ha partert Khashoggis lik med en medbrakt beinsag.

** Én av de 15 mennene i dødsskvadronen tok på seg Khashoggi sine klær, da han dro til flyplassen. På den måten forsøkte han å skape et inntrykk av at Khashoggi forlot konsulatet i live.

Nå innrømmer to kilder i saudiske myndigheter at det stemmer at en rettsmedisiner og en kroppslig «dobbeltgjenger» ble sendt til Tyrkia i forkant av drapet. Dette kommer frem i en artikkel fra nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Prøver å bortforklare

Kildene gir selvsagt en helt annen forklaring på årsaken til at disse to dro til Tyrkia: Rettsmedisineren skulle ikke partere Khashoggi, men kun fjerne spor av at han hadde vært til stede ved konsulatet. Dobbeltgjengeren skulle lure overvåkningskameraene, men det var fordi man ikke skulle forstå at Khashoggi var blitt bortført.

For ifølge Aps kilder i Saudi-Arabia skulle egentlig ikke Khashoggi drepes, men kidnappes og flyttes til et såkalt «safe house». Dette skulle gjøres for å avhøre ham.

Da den regimekritiske journalisten forsto hva som var i ferd med å skje, begynte han ifølge kildene å skrike høyt. En av mennene tok kvelertak for å få ham til å tie, men endte opp med å ta livet av ham, ifølge kildene.

Denne forklaringen tas ikke for god fisk i Tyrkia. Selv den vanligvis nøkterne avisen Hurriyet Daily News , gjengir AP sin artikkel under en overskrift som konkluderer med at de nye opplysningen bekrefter nøkkelpunktene i de tyrkiske etterforskernes forklaring. Illustrasjon til saken er et bilde av kronprins Salman og én av de andre mistenkte i saken.

Bestialsk tortur

Anonyme kilder i det tyrkiske statsapparatet hevder at Khashoggi ble torturert, drept og partert av saudiarabiske agenter. Dette er imidlertid ikke bekreftet av andre kilder. Selve drapet ble gjennomført slik, ifølge en rekke medielekkasjer:

Khashoggi blir først torturert, og får kappet av fingrene. Han blir så injisert et ukjent kjemisk stoff, som gradvis tar livet ham. Han blir skåret i på et tidspunkt der han fortsatt er i live, ifølge MEE. Etterpå skal han ha blitt halshugget og partert, melder The New York Times .

PS : Saudi-Arabia har ombestemt seg, og tillater likevel tyrkisk politi adgang til en brønn i hagen til kongedømmets konsulat i Istanbul, i letingen etter Jamal Khashoggis levninger, melder NTB.