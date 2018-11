STÅR OPP FOR TRUMP: Familien Kreklau kom seg inn på Trumps såkalte valgkamprally. Katie sitter på nakken til storebror Jake. Pappa Dave står sammen med døtrene Kari, Kelsie og Kristi. Til høyre i bildet er mamma Theresa. Foto: Thomas Nilsson / VG

Familien Kreklau elsker Trump: - Ingen annen president har brydd seg

UTENRIKS 2018-11-05T08:42:36Z

MOSINEE, WISCONSIN (VG) Melkebondefamilien Kreklau fra Wisconsin har følt seg oversett og glemt i alle år. Så kom Donald Trump.

Publisert: 05.11.18 09:42

– Ingen annen president har brydd seg om melkebønder før. Alle andre har ignorert oss. Trump lytter til oss. Når han står på scenen, er det som han snakker med oss. Og han vil virkelig hjelpe den lille mannen i gata.

Dave Kreklau fra Medford i Wisconsin har tatt med seg kona Theresa og fem barn på et av Trumps mange valgkampmøter før tirsdagens kongressvalg.

Hele familien Kreklau er neddynget i MAGA-effekter (Make America Great Again). De har T-skjorter, capser, luer og plakater som viser hvor glade de er i Donald Trump .

De er henrykte over endelig å få se presidenten live på scenen. Og de drar lykkelige hjem, etter at Trump blant annet har sagt at «vi har mange strålende bønder i dette landet, og jeg gir Wisconsin masse kreditt for det».

VG møter familien før og under det såkalte valgkamprallyet, og vi snakker med familien igjen et par uker etterpå, rett før valgdagen.

– Det er ingen tvil om hvem som får vår stemme, nemlig republikanere som støtter Trump, sier Dave Kreklau.

– Jeg liker virkelig måten han snakker til folk på. Vi forstår ham, sier sønnen Jake Kreklau (19).

Da Trump beseiret Hillary Clinton i 2016, var en av årsakene at han vant vippestater som Wisconsin med svært små marginer.

I delstaten hvor 27 prosent av USAs osteproduksjon foregår, stemte flertallet av bøndene på Trump, noe som gjorde at Wisconsin gikk fra blå til rød for første gang på 32 år.

Men det er krisetider for melkebønder. Historisk lave priser og et overskudd på melk gjør at 1,5 melkebønder i snitt legger ned produksjonen hver dag bare i Wisconsin, viser tall fra instituttet for landbrukshandel og forbrukerbeskyttelse.

Ved inngangen til november var det 8217 lisensierte meierigårder igjen i delstaten, noe som er en halvering fra 2003.

Dave Kreklau mener at de siste konkursene ikke har noen sammenheng med Trumps omstridte tollkrig med Kina.

Han skylder på en overproduksjon av melk, at det er blitt altfor enkelt å lage, og at dette har fått prisene til å stupe.

– Det har gått i nedoverbakke for oss melkebønder lenge før Trump. Det startet da Bill Clinton undertegnet NAFTA-avtalen . Jeg har ikke noen problemer med Trumps tollsatser, og det har ingen av de andre bøndene vi kjenner heller. Tollsatsene var på høy tid, mener Kreklau.

Det er mange år siden han ba barna sine om å skaffe seg en annen utdannelse. Han er sikker på at han og kona blir familiens siste melkebønder.

– Jeg ser ingen håp eller fremtid for melkebønder, men det er ikke Trumps feil. Melkeprodukter har også fått et urettferdig dårlig rykte. Sannheten er at melk er et av få produkter som gir deg alle næringsstoffene du trenger, mener Kreklau.

Nå håper de at Trump skal holde løftene sine og hjelpe bøndene slik at de i hvert fall kan holde på gården ut sin levetid.

– Ikke bare er Trump god til å lytte til våre utfordringer, vi er også enige med ham i mange sosiale spørsmål: Han får valgt gode dommere til Høyesterett. Han er mot abort. Dette er saker som vi kristne tror på. I tillegg er det rekordlav arbeidsledighet (3,5 prosent, lavest på 50 år, red.anm). Jeg leste også at snittlønningene har gått opp med 3,1 prosent i tredje kvartal sammenlignet med i fjor, sier Kreklau, som snakker om den siste rapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

– Jeg må si at jeg er ganske ekstatisk over at vi endelig har en president som enten har gjort, gjør eller jobber med å gjøre de tingene han sa før han ble valgt.

Under intervjuet tar han på eget initiativ opp Trumps løgner.

– Han har utfordringer med å fortelle sannheten når han blir presset opp i et hjørne. Da sier han gjerne noe han ikke burde si. Og han kommer aldri til å beklage noe, sier Kreklau, som mener at mye av splittelsen i USA skyldes at «teknologien har kommet oss i forkjøpet og at vi er blitt for smarte for vårt eget beste».

– Hvert eneste, lille ord som presidenten sier blir presentert som den største løgnen, og så går diskusjonen og debatten i 24 timer på Twitter.

– Hva synes du om Trumps mange tweets?

– Jeg tror at han føler at det er den eneste måten han kan få presentert nyheter på. Det er helt klart ganger hvor jeg har sagt til min kone at «jeg skulle ønske at han ikke tvitret det», men vi er alle menneskelige og gjør feil. Trump var aldri en politiker. Det er en tøff ting å gå inn i.

Sønnen Jake sier at han støtter Trump på grunn av hans «økonomiske ferdigheter».

– Dessuten jobber han hardt for en immigrasjonsreform. Det er en viktig sak, med denne migrantkaravanen som kommer mot USA nå . Noe må gjøres. Han beskytter amerikanske borgere og de som jobber her, mener 19-åringen.

– Mamma og pappa har fortalt meg at Trump vil hjelpe alle, også melkebønder, sier den yngste i familien, 14 år gamle Katie.

Etter valgkampmøtet er Jake Kreklau euforisk.

– Det var en av de tingene man bare må gjøre i livet. Det fikk meg bare til å innse enda sterkere hvorfor jeg støtter denne mannen og det republikanske partiet han representerer.