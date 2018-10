«TROVERDIG»: USAs president Donald Trump omtaler Saudi-Arabias nye påstander om at journalisten Jamal Khashoggi ble drept i en slåsskamp inne på det saudiske konsulatet i Istanbul som «troverdige». Foto: Nicholas Kamm, AFP

Trump mener Saudi-Arabias forklaring er troverdig

USAs president Donald Trump sier Saudi-Arabias påstand om at journalisten Jamal Khashoggi ble drept etter en slåsskamp inne på det saudiske konsulatet som «et godt første steg».

På spørsmål fra journalister om han har tillit til forklaringen svarer han:

– Jeg har det. Jeg har det:

– Igjen, det er tidlig. Vi har ikke fullført våre undersøkelser. Men jeg tror det er et veldig viktig første steg.

Dette er Jamal Khashoggi 59 år gammel saudiarabisk journalist, kommentator og kritiker av kronprins Mohammed bin Salman.

Meldt savnet etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober 2018.

Ble ifølge saudiarabiske myndigheter drept i en slåsskamp som oppsto inne på konsulatet 2. oktober.

Sto i årevis nær kongefamilien, har vært rådgiver for regjeringen og har nære bånd til Saudi-Arabias elite. Hadde en lang karriere i hjemlandet som journalist, redaktør og kommentator.

På 1980- og 90-tallet intervjuet han flere ganger al-Qaida-lederen Osama bin Laden i Afghanistan.

I september 2017 forlot Khashoggi hjemlandet, ifølge ham selv fordi han fryktet å bli pågrepet, i likhet med mange aktivister og regimekritikere.

Det siste året har han som skribent vært svært kritisk til den mektige kronprinsens politikk, spesielt krigen i Jemen, den diplomatiske striden med Canada og pågripelsene av kvinnerettsaktivister.

Khashoggi har det siste året bodd i eksil i USA og har blant annet skrevet for The Washington Post. Han har beskrevet hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser.

Trump møtte pressen ved det amerikanske luftforsvarets base i Arizona natt til lørdag norsk tid. Kort tid i forveien hevdet saudiske myndigheter at den savnede journalisten ble drept etter at det brøt ut slåsskamp på konsulatet i Istanbul , hvor han sist ble sett den 2. oktober.

Opplysningene står i sterk kontrast til deres tidligere uttalelser om saken – da de har hevdet at Jamal Khashoggi forlot konsulatet i live, og at de på ingen måte har vært innblandet i forsvinningen.

USA er Saudi-Arabias viktigste internasjonale støttespiller, og saken har de siste ukene ført Trump opp i en av hans mest akutte utenrikspolitiske kriser siden han ble president.

For ett døgn siden varslet han store konsekvenser for Saudi-Arabia dersom det skulle vise seg at de står bak . Det samme gjorde USAs utenriksminister Mike Pompeo, som denne uken besøkte Saudi-Arabia og Tyrkia i et forsøk på å fastslå hva som har skjedd med journalisten.

Trump omtaler nå derimot Saudi-Arabias innrømmelse av drapet, der de hevder at 18 personer var involvert i slåsskampen, for «et stort steg», og sier også at han vil snakke med landets kronprins Mohammed bin Salman før han foretar seg noe mer i saken.

Han er også klar på at han foretrekker en eller annen form for sanksjon mot Saudi-Arabia, fremfor å stanse våpensalget. Samtidig understreker han at det som har skjedd er «uakseptabelt».

– Å si at jeg er skeptisk er en underdrivelse

Det er derimot ikke alle som har kjøpt saudienes nye forklaring på hva som skjedde med savnede journalisten.

– Å si at jeg er skeptisk er en underdrivelse, skriver den republikanske senatoren Lindsey Graham på Twitter , og viser til at Saudi-Arabia har endret forklaring:

– Først ble vi fortalt at Mr. Khashoggi angivelig hadde forlatt konsulatet, og Saudi-Arabia nektet for noen form for deltagelse i saken. Nå, som det bryter ut slåsskamp, blir vi fortalt at han er drept inne i konsulatet, helt uten at kronprinsen skal ha visst noe om det.

– Det er vanskelig å finne denne siste «forklaringen» som troverdig, fortsetter han.

Republikaneren hevdet tidligere denne uken at det var kronprins Salman som beordret drap på den regimekritiske journalisten. Senator Graham ba også USA om å stanse våpensalg til kongedømmet så lenge kronprinsen er ved makten.

Demokratenes leder i etterretningskomiteen, Adam Schiff, tror heller ikke på den nye forklaringen. Han sier at dersom «59-åringen slåss inne i konsulatet, så slåss han for livet sitt med folk som var sendt for å fange eller drepe ham».

Han er klar på at dersom ikke presidenten vil holde Saudi-Arabia ansvarlige for drapet, så vil Kongressen gjøre det.

FN: «Svært foruroliget»

FNs generalsekretær António Guterres er «svært foruroliget» over den siste utviklingen i saken. I en uttalelse understreker han «behovet for en rask, grundig og åpen etterforskning av omstendighetene knyttet til dødsfallet og at de som står bak blir stilt til ansvar».

Drapssaken har viklet stormaktene USA, Tyrkia og Saudi-Arabia inn i et trekantdrama av geopolitiske dimensjoner.

Tyrkia har lenge anklaget Saudi-Arabia for å stå bak drapet, noe den saudiske regjeringen har avvist på det sterkeste. Likevel ble partene i etterkant av hendelsen enige om å etterforske saken sammen.

Natt til fredag gjorde tyrkisk politi undersøkelser blant annet i et skogsområde utenfor Istanbul for å lete etter hans levninger , opplyste anonyme tyrkiske kilder til flere medier.