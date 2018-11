PÅ VEI MOT KONSULATET: Journalist Jamal Khashoggi på vei inn til det saudiske konsulatet i Istnabul, der han ble drept. Foto: HANDOUT / X80001

Erdogan-rådgiver: Khashoggis lik ble løst opp i syre

UTENRIKS 2018-11-05T09:33:31Z

ISTANBUL (VG) Jamal Khashoggis sønner håper faren kan begraves i den hellige byen Medina. Samtidig kommer nye detaljer om at journalistens lik kan ha blitt løst opp i syre.

– Han var en modig mann. Han var som en rock’n’roll-stjerne innen journalistikken. Han presset alltid på for sannheten.

Slik minnes den regimekritiske saudiske journalisten av sine sønner Salah og Abdullah Khashoggi, i et intervju med CNN , sendt noen få dager etter at tyrkiske myndigheter fastslo at Khashoggi ble umiddelbart kvalt i Saudi-Arabias konsulat .

Journalisten forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia den 2. oktober 2018. Saudiske myndigheter innrømmet 18 dager senere at han døde på konsulatet , og hevdet at det skjedde under en slåsskamp.

Hardt presset

Khashoggis lik er fremdeles ikke funnet. Saudiske myndigheter har sagt at det ble gitt til en mellommann i Istanbul, som skjulte det.

– Alt vi ønsker nå er å gravlegge ham på Al-Baqi gravlund i Medina, sammen med resten av familien. Jeg har snakket med saudiske myndigheter om det, og håper bare det kan skje snart, sier Salah.

– Jeg håper inderlig at det som skjedde ikke var smertefullt for ham, at det gikk fort, og at han fikk en fredelig død, sier Abdullah.

De to sønnene sier også at de tror på at den saudiske kongen vil sørge for at de skyldige straffes. Landets kronprins, som den ene sønnen har hilst på under et ubekvemt møte , sier de minst mulig om.

Det muslimske brorskap

Kahshoggi var en skarp kritiker av den mektige kronprinsen, og alt tyder på at det er årsaken til at han ble drept.

Intervjuet med sønnene kommer bare to dager etter at Washington Post publiserte et innlegg fra Recep Tayyip Erdogan, der den tyrkiske presidenten hevder ordren om å drepe Khashoggi kom fra høyeste hold i Saudi-Arabias styre.

Khashoggi hadde tette bånd til den tyrkiske presidenten, og kjente blant annet hans rådgiver Yasin Aktay godt.

Både Erdogan og Khashoggi har uttrykt støtte til den omstridte gruppen Det muslimske brorskap, og det er blitt lekket at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman skal ha brukt dette som argument.

I en telefonsamtale med president Donald Trumps svigersønn og Midtøsten-rådgiver, Jared Kushner, skal kronprinsen ha stemplet journalisten som en farlig islamist.

Dette avviser sønnene. De sier at faren ikke var en politisk dissident, og beskriver han som en moderat mann, som trodde på kongedømmet og var en tilhenger av endringene som pågår i landet.

Liket løst opp i syre

Det kommer stadig nye lekkasjer fra etterforskningen. Tyrkiske medier har nå fått vite at ni dager etter drapet, kom en saudisk kjemiker og en ekspert på toksologi til Tyrkia, og dro rett til konsulatet.

– De skulle ikke bistå til å oppklare drapet, men kom for å ødelegge bevis, sier en anonym kilde tett på etterforskningen, skriver Hürriyet.

Fredag uttalte den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogans rådgiver Yasin Aktay at det er grunn til å anta at Khashoggi, etter å ha blitt drept og partert, ble oppløst i syre for å ødelegge alle spor.

– Vi ser nå at liket ikke bare ble kuttet opp. De fjernet det ved å løse det opp. Ifølge den seneste informasjonen vi har, parterte de først liket for å gjøre det enklere å løse det opp, sa Aktay, ifølge NTB.

Informasjonen fra Aktay er ikke blitt bekreftet, men samsvarer med tidligere lekkasjer om saken. Aktay har fra første stund sittet på inngående informasjon om drapet.

Tidligere er det blitt kjent at den saudiske rettsmedisineren og obduksjonseksperten Salah Muhammad al-Tubaigy var i Tyrkia da drapet ble begått. Ifølge lekkasjer skal han ha partert Khashoggis lik med en medbrakt beinsag.