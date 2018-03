1 av 3 Det er meldt om skyting ved Central Michigan University i USA idag. VG holder deg oppdatert.

Michigan-skytter fortsatt på frifot

Evelyn Berg Hansen

NTB

Publisert: 02.03.18 16:18 Oppdatert: 02.03.18 22:57

19-åringen som mistenkes for å ha drept sine foreldre på et universitet i Michigan fredag, er fortsatt på frifot. Politiet sier mannen er bevæpnet og farlig.

Skyteepisoden skjedde fredag formiddag, lokal tid, inne i en internatbygning på universitetsområdet. Politiet opplyste at ingen av de to som ble drept var studenter.

Politiet mener at gjerningspersonen, som er student ved Central Michigan University, skjøt og drepte foreldrene sine da de kom for å hente ham for å ta ham med på vinterferie fredag morgen lokal tid.

Motivet for dobbeltdrapet er foreløpig ikke kjent, men ifølge politiet ble 19-åringen torsdag kveld fraktet til sykehus på grunn av rusrelaterte problemer, trolig en overdose.

Politiet bekreftet at de leter etter gjerningspersonen med store styrker og advarte folk mot å konfrontere ham dersom de skulle se han.

– Han er trolig bevæpnet og farlig, sa en talsmann for politiet.

Central Michigan University har over 20.000 studenter og ligger i byen Mount Pleasant.

Universitetet meldte selv på sin Facebook-side at det hadde kommet meldinger om skudd på universitetet. De ba studentene om å holde seg inne i studentboligene og låse dørene.

Detroit Metro Times meldte at alle skolene i byen var stengt som følge av skyteepisoden.

Skyteepisoden kommer drøye to uker etter massakren på en videregående skole i Parkland i Florida, der 17 mennesker ble drept .

Denne hendelsen har ført til en opphetet våpendebatt i USA .