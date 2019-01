KAN BLI STATSMINISTER: Socialdemokraterna-leder og fungerende statsminister Stefan Löfven går en stressede uke i møte. Fredag kan det bli avgjort om han får lede en ny regjering i Sverige. Foto: Erik Simander/TT / NTB scanpix

Ekspert tror det blir Löfven-regjering fredag

UTENRIKS 2019-01-15T13:51:38Z

Riksdagenes talsmann har utsatt statsministeravstemning til fredag, etter at Vänsterpartiet sa nei til å støtte Löfven. Likevel er eksperten optimistisk.

Publisert: 15.01.19 14:51

Den svenske regjeringsfloken har vært uløst siden valget ble holdt 9. september i fjor. I helgen så det endelig ut til at floken endelig skulle løsne. Både Centerpartiet og Liberalerna ga lørdag grønt lys for en regjering med Stefan Löfven som statsminister.

Mandag skulle etter planen Riksdagens leder utpeke en statsministerkandidat, men slik ble det ikke. Vänsterpartiet ga beskjed om at de ikke ønsket å støtte Löfven, noe som tvang Riksdagens talmann til å utsette avstemningen fra onsdag til fredag.

Professor i statsvitenskap ved Stockholms universitet, Tommy Möller, sier han er optimistisk frem mot fredagens avgjørelse, selv om SVs søsterparti Vänsterpartiet sa nei i dag .

– Jeg tror det er sannsynlig at det blir en ny regjering på fredag, sier han til VG.

– Vil ikke sitte på sidelinjen

Selv om partileder Jonas Sjöstedt gjentatte ganger har sagt at han ønsker Löfven som statsminister, sa han mandag at det er en lang vei å gå før det er mulig for partiet å støtte Löfven:

– Vi er forskrekket og skuffet over hvor langt han har gått i samarbeidet med de andre. Det vil være den mest høyrevridde regjeringen Sverige noen gang har sett, og vi mener den ville bidratt til å øke forskjellene i samfunnet og øke utryggheten i samfunnet, sa Sjøstedt.

Möller forklarer at partiet ikke ønsker er «ekstremiststempel», men at de også reagerer på kravene i samarbeidsdokumentet .

Et av de klare kravene for den nye regjeringen er at Vänsterpartiet ikke skal ha noen innflytelse på svensk politikk i løpet av samarbeidsperioden.

Ifølge nyhetsbyrået TT mener mange at det vil være «fornedrende og ydmykende» for partiet å støtte en regjering de mener er alt for høyreorientert, og som ikke vil gi dem noen innflytelse.

Möller forteller at denne formuleringen egentlig er en faktaopplysning, siden Vänsterpartiet ikke er en del av den borgerlige Alliansen, men sier det er viktig for partiet at de ikke føler at de blir sittende på sidelinjen.

– Sjösted sa i dag at han ikke ønsker en omformulering, men de vil nok ha en avtale med Löfven som gjør at de likevel kan bli med å ta visse avgjørelser og få igjennom noe av sin politikk.

Kan bli nyvalg

Tidligere har både Löfven og Moderaternas leder Ulf Kristersson blitt nedstemt som statsministerkandidater. Dersom stortingspresidentens forslag til statsminister blir nedstemt i Riksdagen fire ganger, kan et nyvalg bli aktuelt. Allerede i september i fjor skrev Aftonbladet at hver andre svenske tror dette blir realitet.

I november sa førsteamanuensis Terje Knutsen ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen til VG at et nyvalg neppe vil løse noe .

– Problemet med den fastlåste situasjonen i Sverige, er at et nyvalg sannsynligvis ikke vil løse noen ting. Det vil sannsynligvis gi den samme oppslutningen som man har i Riksdagen i dag.