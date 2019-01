FUNNET: Jayme Closs har vært savnet helt siden foreldrene hennes ble funnet skutt og drept i oktober i fjor. Nå har hun kommet til rette. Foto: AP

Savnet 13-åring funnet i live

Jayme Closs (13) forsvant sporløst da foreldrene hennes ble skutt og drept i sitt Wisconsin-hjem i oktober i fjor. Torsdag, tre måneder senere, er hun funnet i live.

Torsdag ettermiddag lokal tid ble Closs funnet i byen Gordon i Wisconsin, 100 kilometer fra hjembyen der hun sist ble observert, sier det lokale politiet ifølge CNN .

En person med status som mistenkt ble pågrepet bare 10 minutter etter at jenta ble funnet. Så langt har ikke politiet uttalt seg i detalj om den mistenkte. Et tips fra en forbipasserende skal ha ført til funnet, ifølge ABC .

– Vi ønsker å rette spesielt takk til familien for deres støtte og tålmodighet mens saken har pågått. Vi lovte å bringe Jayme hjem, og i kveld får vi holde det løftet, sier politiet i en uttalelse.

Det varsles også en pressekonferanse om saken fredag klokken 17, norsk tid.

Savnet i tre måneder

– Vi er lykkelige over at alle fortsatte å be, og ikke ga opp håpet. Huset vårt er fylt av gledestårer i kveld, sier Jaymes tante, Jennifer Smith, til ABC News .

13-åringen har vært savnet siden oktober, da foreldrene Denise (46) og James Closs (56) ble funnet skutt og drept i deres hjem i småbyen Barron i Wisconsin natt til 15. oktober i fjor.

Lenge så det ut til at dobbeltdrapssaken skulle stå uoppklart, og politiet sto nærmest uten spor etter hva som hadde tilstøtt Jayme og foreldrene hennes.

Siste livstegn fra Closs-hjemmet var en mystisk nødsamtale ved 01-tiden der operatøren som tok imot 911-anropet skal ha hørt roping i bakgrunnen, men ingen snakket direkte inn i telefonen. Samtalen kom fra mobiltelefonen fra Denise.

Da en politipatrulje ankom huset fire minutter senere, ble de møtt av et grufullt syn: Døren var sparket inn, og ekteparet var skutt og drept . Den 13 år gamle datteren var sporløst forsvunnet. Politiet har vært klare på at de mener at Jayme var i huset under drapene, og at hun var bortført, men i live.

Tusenvis av frivillige bidro i letingen i flere måneder, og FBI tilbød en dusør på 25.000 dollar, eller rundt 200.000 kroner, for informasjon som kunne lede til at Jayme ble funnet. Området rundt huset ble i tillegg undersøkt av både drone og infrarødt kamera.