KRITISK: Senator og demokrat Bernie Sanders gikk hardt ut mot Donald Trump etter nattens tale.

Reagerer etter Trump tale: – Vi trenger ikke å lage kunstige kriser

UTENRIKS 2019-01-09T09:53:44Z

Reaksjonene etter president Trumps tale til nasjonen i natt, norsk tid, har ikke latt vente på seg. Senator Bernie Sanders er blant dem som reagerer.

Under den TV-sendte talen til det amerikanske folk, var det en alvorstynget president, som slo fast at landet var inne i en krise.

– Det er en humanitær og nasjonale sikkerhetskrise ved USAs sørlige grense. Det kommer tusenvis av ulovlige innvandrere. Vi har ikke plass til å ta vare på dem alle, slo USAs president Donald Trump fast under en tale fra Det ovale kontor natt til onsdag norsk tid.

Senator, demokrat og Trump-kritiker, Bernie Sanders, er blant dem som i etterkant har gått ut mot presidenten.

– Allerede nok av de ekte

– President Trump, vi trenger ikke å lage kunstige kriser. Vi har allerede nok av de ekte, sier Sanders.

Han oppfordret samtidig til å stanse stengingen av deler av det offentlige apparatet, som nå er inne i sin 18. dag, og kun er fire dager unna å bli historiens lengste i USA.

Se Sanders`tale her:

Trump har stengt ned deler av statsapparatet for å få viljen sin angående den mye omtalte muren mot Mexico, som er estimert til å koste over fem milliarder dollar. Demokratene er imot, og det er også enkelte av medlemmene fra Trumps eget parti i Kongressen.

– Hvor mye mer amerikansk blod må gå til spille før Kongressen gjør jobben sin? sa Trump i nattens tale, med henvisning til mordene han sier ulovlige innvandrere står bak.

– Endrer ingenting

– Talen endrer ingenting. De som ikke allerede er overbevist ble ikke overbevist av dette. Han kommer ikke med noe argumentasjon, bortsett fra noen tall, og de kaster han ut hele tiden. Folk har sjekket, og det viser seg at det er misvisende eller ikke riktig. Dette var lite overbevisende og uten noen nye tanker, sier USA-ekspert Jennifer Leigh Bailey, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, til VG.

Bailey mener den eneste måten stengingen kan oppheves, er ved at begge leire får noe som tilfredsstiller deres politikk.

– Han kunne gjort noe for å legge landet i retning av en løsning, men han bare fortsetter å kreve det samme, og kommer ikke med noen tilbud eller kompromisser. For å få en slutt på stengingen må det komme en pakkeløsning, hvor det også er noe til Demokratene, mener hun.

Mener folk holdes som gisler

Reaksjonene har heller ikke latt vente på seg fra demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og leder i Senatet fra samme parti, Chuck Schumer. De to har gjentatte ganger vært i krangel med Trump om muren.

– President Trump må slutte å holde det amerikanske folk som gisler, stoppe med å fabrikkere en krise, og må gjenåpne regjeringen, sa Pelosi.

Så langt er 800.000 statsansatte påvirket, og risikerer å motta lønninger for arbeidet de gjør. Blant dem som er hardest påvirket er ansatte i sikkerhetssektoren, deriblant Secret Service-agenter .

– Dette påvirker USA på mange måter, og kommer bare til å gå utover veldig mange folk. Dette er bare toppen av isfjellet, og kan bli langt verre jo lenger dette fortsetter, sier Bailey.

Pelosi sier Demokratene er for en «smart og effektiv grensekontroll», men at de er uenig i måten Trump vil løse dette på.

– Kvinnene og barna ved grensen er ingen sikkerhetsrisiko, de er humanitære utfordringer. Utfordringer som president Trumps egne ubarmhjertige og kontraproduktive politikk bare har forsterket.

Trekker frem faktafeil

CNN har faktasjekket talen, og trekker frem flere feil. Blant annet sa president Trump at alle amerikanere skades av ukontrollert ulovlig migrasjon. Mediet skriver at det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mye eller hvor lite ulovlige innvandrere koster det amerikanske samfunnet.

Mange eksperter er uenige i at disse innvandrerne er en belastning for landets økonomi. En analyse fra 2017 viser at udokumenterte innvandrere bidrar med betydelige skattebidrag.

I tillegg viseren en studie fra 2018, som gjennomgikk straffedata fra Texas Department of Public Safty, at det er mindre sannsynlig at en innvandrer blir dømt for forbrytelser.